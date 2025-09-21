Otrasný prípad z Nemecka: Praktiky ako z druhej svetovej vojny! Majiteľ zakázal Židom vstup do obchodu, ľudia sa búria

FLENSBURG - Praktiky, ako z druhej svetovej vojny. Majiteľ istého obchodu v nemeckom Flensburgu si poriadne pohneval ľudí po tom, ako na výklad prevýdzky vylepil antisemický odkaz. V ňom oznamuje všetkým Židom, že vstup do priestoru obchodu majú zakázaný. Podľa slov muža však týmto spôsobom chcel vyjadriť svoj postoj k vojne v Pásme Gazy.
"Židia tu majú vstup zakázaný. Neberte to osobne, ani antisemicky, jednoducho vás nemôžem vystáť!" Tak takýto odkaz sa objavil vo výklade obchodu s gotickými predmetmi a literatúrou v nemeckom meste Flensburg. Za odkazom stojí 60-ročný majiteľ obchodu, ktorý tvrdí, že týmto odkazom chcel vyjadriť svoj postoj k vojne v pásme Gazy. Po tom, čo sa na odkaz vzniesla vlna kritiky, musel nápis odstrániť. Podľa podnikateľa netreba v odkaze hľadať osobný útok, len sa mu nepáči politika Izraela, pričom nedokáže rozlíšiť, ktorí Židia podporujú či odmietajú vojenské zásahy v Gaze. Upozornil na to portál CNN Prima News.
Ako muž dodal, izraelskú vládu viní z dvojitých štandardov a varuje pred opakovaním histórie. No on sám pritom minulosť napodobňuje. Na incident reagovali aj známe osobnosti, ako bývalá starostka mesta Simona Langeová či predsedníčka okresnej strany Kianusch Stenderová, ktoré incident, spolu s obyvateľmi mesta, ostro odsúdili.