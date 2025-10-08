Ruský supermarket OTVORIL na Slovensku predajňu: VIDEO Láka na výhodné ceny, TAKTO to tam vyzerá!

BANSKÁ BYSTRICA - Ruský diskontný reťazec je už aj na Slovensku. Veľkého otvorenia prvej predajne sa dočkal v Banskej Bystrici, kedy ho navštívilo množstvo zvedavých ľudí. Obchod sľubuje nízke ceny a otvorený je 12 hodín denne počas celého týždňa. Ruské produkty tam však nenájdete.
Malé technické otvorenie ruského supermarketu sa udialo už počas víkendu v sobotu. Plnohodnotné "veľké otvorenie" sa však odohralo až v pondelok na poludnie. Koncept obchodu je jednoduchý ako aj v iných predajniach tohto reťazca - tovar je uložený priamo na paletách, ale aj v regáloch, v krabiciach či plastových debnách. Ide skôr o veľkoobchodnú predajňu. "Tovar je uložený na paletách, pretože takto šetríme miesto aj čas, nemusíme ho prekladať na regály – vďaka tomu sú naše ceny nižšie pre zákazníkov," informuje diskont Mere.
Zákazníci v obchode nájdu tovar z rôznych krajín Európy. Ak by ste však v tomto ruskom obchode čakali ruské produkty, budete sklamaní. Ruský tovar v obchode v Banskej Bystrici zákazníci nenájdu, informoval reťazec. To viacerých zaskočilo. "Prečo ste potom ruský reťazec, keď ruské výrobky nepredávate," pýta sa jedna Slovenka. Dôvodom sú však ruské sankcie.
Obchod láka na výhodné ceny
Obchod láka predovšetkým na nízke ceny. Dostanete tam napríklad výrobky od českého výrobcu Skaličan - paštétu s brusnicami za 4,26€/kg, sušenú klobásu Herkules za 8,63 €/kg, skalickú klobásu so syrom za 7,32 €/kg, údený bok z kostí za 5,57 €/kg, údené kuracie krídla za 4,44 €/kg, údené koleno zadné za 5,86 €/kg, či jemné bravčové párky za 4,54 €/kg.
Zákazníci si tam tiež môžu kúpiť slovenské jablká za 0,89€/kg, 10-kilogramové balenie zemiakov zo Slovenska za 3,90 €, tehlu Melina (pôvodom z Poľska) za 4,92 €/kg, zemiakovo-tvarohové knedle pôvodom zo Slovenska za 2,77 €/kg, vegetu pôvodom z Česka za 1,86 €/1,2 kg, cestoviny za 1,1 eur/kg, špagety za 0,78 eur/kg či prací gél pôvodom z Poľska za 3,84 €/5,65 l.
Predajne sú otvorené od pondelka do nedele v čase od 08.00 h do 20.00 h.