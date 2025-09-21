Ekvádorsky ústavný súd blokuje referendum o prísnejších zákonoch proti drogovým gangom

QUITO - Ekvádorský ústavný súd v sobotu pozastavil platnosť dekrétu, ktorým sa prezident snažil vytvoriť špeciálny orgán na sprísnenie zákonov proti obchodovaniu s drogami a organizovanému zločinu. Prehlbuje to krízu medzi prezidentom Danielom Noboom a súdom, ktorý pre porušenie práv zmaril už niekoľko jeho politík. Informuje o tom agentúra AFP.
„Súd nie je nepriateľom ľudu. Nič nemôže byť ďalej od pravdy. Je strážcom jeho práv,“ uviedol vo vyhlásení súd, ktorý čelí masívnym protestom prezidentových priaznivcov. Pozastavenie zostáva v platnosti, kým súd posúdi päť námietok o protiústavnosti.cNoboa v stredu navrhol usporiadať referendum o schválení vytvorenia ústavodarného zhromaždenia. Zámerom je vznik novej ústavy s prísnejšími zákonmi na boj proti drogovým gangom.
Referendum obchádza súd, krajinu dusí obchod s kokaínom
Prezident sa už niekoľkokrát pokúsil obísť súd a priamo vyzvať na ľudové hlasovanie bez predchádzajúceho posúdenia zákonnosti vzniku ústavodarného zhromaždenia. Krajina susedí s najväčšími producentmi kokaínu Kolumbiou a Peru.
Cez kedysi jednu z najbezpečnejších krajín v Južnej Amerike sa v súčasnosti pašuje asi 70 percent svetových dodávok tejto drogy. To pritiahlo zločinecké gangy z celého sveta a zvýšilo násilie a zločinnosť. Noboa je spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa a v apríli bol znovuzvolený do funkcie pre svoj tvrdý postup pri obmedzovaní násilia zločineckých kartelov.