Kráľ Karol III. a kráľovná Kamila navštívia pápeža Leva XIV. vo Vatikáne

LONDÝN - Buckinghamský palác v sobotu oznámil, že britský kráľ Karol III. spolu s kráľovnou Kamilou pôjdu budúci mesiac na štátnu návštevu Vatikánu, aby sa po prvýkrát stretli s pápežom Levom XIV. Informuje o tom agentúra AFP.
„Kráľ a kráľovná pocestujú na štátnu návštevu Svätej stolice koncom októbra 2025,“ uvádza sa vo vyhlásení o ceste, ktorá sa uskutoční približne šesť mesiacov po tom, čo sa kráľovský pár stretol s Levovým predchodcom, pápežom Františkom, krátko pred jeho smrťou. Pápež František zomrel 21. apríla po tom, ako bol 12 rokov hlavou katolíckej cirkvi pre 1,4 miliardy veriacich na svete a Lev bol zvolený v konkláve kardinálov 8. mája. Sedemdesiatročný Lev, ktorý má za sebou misionársku prácu v Peru, je prvým pápežom zo Spojených štátov.
Návšteva počas jubilejného roka 2025
Karol a Kamila sa počas ich návštevy pripoja k Levovi XIV v oslavách jubilejného roka 2025, ktoré katolícka cirkev organizuje každých 25 rokov. „Návšteva bude tiež oslavou ekumenickej práce Anglikánskej a Katolíckej cirkvi, ktorá odráža tému jubilejného roka, ktorou je 'Kráčajme spolu ako Pútnici nádeje‘,“ uviedol Buckinghamský palác.
Britský monarcha je hlavou Anglikánskej cirkvi, materskej cirkvi globálneho anglikanizmu. Cirkev založil v 16. storočí Henrich VIII., kráľ, ktorý sa rozišiel s Vatikánom kvôli jeho odmietnutiu anulovať jeho manželstvo s Katarínou Aragónskou. Rozkol podnietil stáročia následných konfliktov, ale v súčasnej dobe sú vzťahy medzi Katolíckou a Anglikánskou cirkvou priateľské, poznamenáva AFP. Karol predtým ako princ z Walesu navštívil Vatikán dovedna päťkrát a stretol sa s troma pápežmi.