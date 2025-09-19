MIMORIADNY ONLINE Rusko útočilo dronmi na Kyjev! Trosky poničili trolejbusovú linku, uvádzajú úrady

KYJEV - Trosky padajúceho ruského dronu poničili v noci na dnes trolejbusovú linku v Kyjeve. Uviedol to šéf vojenskej správy ukrajinskej metropoly Tymur Tkačenko. V meste zneli dva letecké poplachy, mŕtvi ani zranení nie sú hlásení.
6:35 Britská, litovská a lotyšská polícia zadržali v uplynulých dňoch viacero osôb podozrivých zo špionáže pre Rusko, píše agentúry AP. Britská polícia vo štvrtok oznámila, že východne od Londýna zadržala tri osoby podozrivé z takejto špionáže. Litovská prokuratúra už v stredu informovala, že odhalila a zadržala sieť podozrivých osôb napojených na Rusko, ktoré plánovali podpaľačské útoky v rôznych európskych krajinách. Lotyšská tajná služba medzičasom taktiež ohlásila, že zadržala muža podozrivého z toho, že Rusku dodával tajné informácie o jej armáde a vojenských objektoch.
6:25 Ukrajinskí vojaci v bojoch s Rusmi na východe krajiny zajali 36-ročného kenského občana Evansa Kibeta. Pri výsluchu tvrdil, že je športovec, ľahký atlét, ale Rusi ho podvodom prinútili k vstupu do ruskej armády. Uviedol to server BBC News s odvolaním sa na video, ktoré so zajatcom natočili ukrajinskí vojaci.
Zostrelené drony dopadli vo viacerých oblastiach mesta
Zostrelené drony podľa Tkačenka dopadli vo viacerých oblastiach mesta, okrem iného na ceste v centrálnej Ševčenkivskej štvrti. Jeden z padajúcich lietadiel poškodil trolejbusové vedenie. "Podľa predbežných správ nebol nikto zranený," napísal Tkačenko na telegrame.
Kyjev sa v posledných týždňoch opakovane stáva terčom intenzívnych ruských vzdušných úderov, do radu z nich Moskva okrem dronov nasadzuje aj rakety. Hoci Rusko popiera, že by útočilo na civilné ciele, pri úderoch na ukrajinskú metropolu zomierajú desiatky civilistov. Rusko zosilňuje svoje útoky v čase, keď sa americký prezident Donald Trump snaží presvedčiť ruského vodcu Vladimira Putina k ukončeniu vojny, ktorú na Putinov rozkaz ruská armáda začala vo februári 2022.