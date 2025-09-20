Európska únia chce tvrdo zakročiť voči dovozu ruskej ropy na Slovensko a do Maďarska: TOTO plánujú zaviesť!

BRUSEL - Európska únia zvažuje zavedenie obchodných opatrení voči dovozu ruskej ropy na Slovensko a do Maďarska prostredníctvom ropovodu Družba, ak tento dovoz nebude postupne ukončený. Informovala o tom dnes agentúra Bloomberg s odvolaním sa na osoby oboznámené so situáciou.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová skôr tento týždeň uviedla, že EK chce navrhnúť urýchlenie postupného ukončenia dovozu ruských fosílnych palív. Urobila tak po telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý vyhlásil, že je pripravený uvaliť zásadné sankcie na Rusko za jeho vojnu proti Ukrajine, ak tak urobí všetky štáty Severoatlantickej aliancie a ak prestanú kupovať ruskú ropu.
Rusko využíva ropovod Družba
Rusko na dodávky energie do Maďarska a na Slovensko využíva okrem iného ropovod Družba, na ktorý v auguste opakovane útočila Ukrajina. Budapešť a Bratislava doteraz odmietajú úplný odklon od ruskej ropy a na úrovni EÚ blokujú opatrenia, ktoré podľa nich ohrozujú ich energetickú bezpečnosť.
Zákaz dovozu ruských fosílnych palív
Väčšina krajín EÚ sa zaviazala postupne ukončiť všetok dovoz ruských fosílnych palív do konca roka 2027. Ak Maďarsko a Slovensko nepredložia plány na ukončenie tohto dovozu, môžu obchodné opatrenia predstavovať možnosť, ako ich k tomu prinútiť, uvádza Bloomberg. Zatiaľ čo sankcie vyžadujú podporu všetkých členských štátov EÚ, pre zavedenie obchodných opatrení, medzi ktoré sa počítajú napríklad clá, kvóty či regulačné prekážky, stačí podpora väčšiny únijných štátov, pripomína agentúra.
Tieto plány EK nie sú súčasťou návrhu nového balíka sankcií, ktorý EÚ predstavila v piatok. Ten zahŕňa okrem iného zákaz dovozu ruského skvapalneného plynu či sankcie na viac ako 100 tankerov z takzvanej tieňovej flotily Ruska a ďalšie opatrenia zamerané na subjekty, ktoré umožňujú obchod s ruskými energetickými surovinami.