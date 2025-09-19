MIMORIADNY ONLINE Poplach v Estónsku! Ruské vojenské lietadlá narušili vzdušný priestor

Piatok19. september 2025, meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava

KYJEV - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok prestavila nový, už 19. balík protiruských sankcií. Jeho súčasťou je napríklad úplný zákaz transakcií pre ďalšie ruské banky, a to aj v tretích krajinách, alebo dodatočné obmedzenia pre tzv. ruskú tieňovú flotilu. Brusel tiež navrhuje úplný zákaz dovozu ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) od januára 2027. Informuje Reuters.

18:02 Narušenie vzdušného priestoru Estónska ruskými vojenskými lietadlami, ku ktorému došlo v piatok, je podľa šéfky zahraničnej politiky Európskej únie Kaje Kallasovej „extrémne nebezpečnou provokáciou.“ Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyhlásila, že so stupňovaním hrozby sa bude zvyšovať tlak zo strany EÚ. NATO v súvislosti s incidentom obvinilo Rusko z „nezodpovedného správania“. Informuje AFP a príspevky Kallasovej a von der Leyenovej na sociálnej sieti.

17:50 Narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami je podľa českého ministerstva zahraničných vecí ďalším príkladom provokácie a eskalácie zo strany Moskvy. Rusko by podľa rezortu malo začať rešpektovať, kde končia jeho hranice. Ministerstvo to uviedlo na sociálnej sieti X.

„Narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami je ďalším príkladom moskovskej provokácie a eskalácie. Stojíme pri estónskych spojencoch. Pre Rusko máme jediný odkaz: začnite rešpektovať, kde končia vaše hranice, vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte našu trpezlivosť,“ napísalo ministerstvo.

17:12 Vzdušný priestor Estónska v piatok narušili tri ruské vojenské lietadlá, ktoré v ňom zotrvali približne 12 minút, oznámilo estónske ministerstvo zahraničných vecí. V súvislosti s týmto incidentom si rezort diplomacie predvolal ruského chargé d’affaires v Tallinne. Informujú o tom svetové médiá.

„Rusko už tento rok štyrikrát porušilo estónsky vzdušný priestor, čo je samo o sebe neprijateľné. Ale dnešné narušenie, pri ktorom tri stíhacie lietadlá vstúpili do nášho vzdušného priestoru, je bezprecedentne drzé,“ povedal estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna, informuje CNN.

15:57 Spojené kráľovstvo v piatok uvalilo nové sankcie na gruzínskych podporovateľov ruského prezidenta Vladimira Putina pre stále pokračujúcu vojnu na Ukrajine. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters a tlačovej správy britskej vlády.

„Dva ropné tankery boli sankcionované za prepravu ruskej ropy do gruzínskeho prístavu Batumi ako súčasť tieňovej flotily. Týmto lodiam bude teraz zakázaný vstup do britských prístavov a bude im odopretý prístup do britského lodného registra,“ uviedla vláda.

15:37 Ukrajina sa usiluje o nový štvorročný úverový program od Medzinárodného menového fondu (MMF). Peniaze majú krajine pomôcť zvládať hospodárske dopady pokračujúcej ruskej vojenskej invázie, povedal dnes v ukrajinskom parlamente minister financií Serhij Marčenko. Súčasný úver 15,5 miliardy USD od MMF sa skončí v roku 2027.

15:20 Súčasťou 19. sankčného balíka je aj zákaz investícií v ruských špeciálnych ekonomických zónach spojených s vojnou na Ukrajine či zrušenie výnimiek na transakcie s ruskými spoločnosťami Rosnefť a Gazprom. EÚ tiež navrhuje sankcionovať osoby zapojené do únosov ukrajinských detí z vojnou postihnutých oblastí.

Podľa šéfky zahraničnej politiky EÚ Kaje Kallasovej 19. balík sankcií cieli na 118 nových plavidiel ruskej tieňovej flotily, ako aj na ruské finančné schémy s kryptomenami v tretích krajinách a platobný systém Mir.

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci uviedla, že návrh sprísňuje kontroly vývozov z Ruska, Číny a Indie a pridáva na zoznam zakázaných exportov z EÚ do Ruska ďalšie chemikálie, kovové komponenty, soli a rudy s možným použitím v ruskej armáde.

„Chceme zaútočiť tam, odkiaľ Rusko berie peniaze. Žiadny sektor nie je vylúčený,“ napísala Kallasová na sociálnej sieti X. „Naším cieľom je urýchliť odstrihnutie sa od ruského skvapalneného zemného plynu do 1. januára 2027,“ pokračovala šéfka európskej diplomacie.

Portál Euronews uvádza, že von der Leyenová pri oznamovaní nového balíka sankcií nespomenula výnimku Maďarska a Slovenska pre pokračovanie v nákupoch ruskej ropy cez ropovod Družba. Tá platí od polovice roku 2022.

EK v máji predstavila návrh legislatívy na postupné ukončenie dovozu ropy, plynu a jadrového paliva z Ruska do krajín EÚ, a to do 1. januára 2028. Predseda vlády SR Robert Fico v reakcii oznámil, že návrh je v súčasnej podobe neakceptovateľný, pretože by výrazne poškodil konkurencieschopnosť EÚ aj Slovenska.

Fico už minulý týždeň vyhlásil, že podporu 19. sankčného balíka podmieňuje predložením realistických návrhov zo strany EK, ako zosúladiť klimatické ciele s potrebami výroby automobilov a ťažkého priemyslu. EK mala balík nových protiruských sankcií pôvodne predstaviť už v stredu. Podľa zdrojov portálu Politico svoje rozhodnutie odložila s cieľom vyvinúť tlak na Maďarsko a Slovensko, aby znížili svoju závislosť od ruskej ropy.

14:37 Príchody a odchody migrantov z Ukrajiny by po vojne mohli zohrať dôležitú úlohu pre hospodársky rast krajín strednej Európy. Možné dopady na výkon regiónu sa pohybujú v rozmedzí od mínus šiestich do troch percent v závislosti od toho, či budú hostiteľské krajiny opúšťať, alebo či ich príde ešte viac, uvádzajú analytici spoločnosti S & P Global.

14:30 „Chceme, aby Rusko opustilo bojisko a zasadlo za rokovací stôl, pretože len tak dáme mieru skutočnú šancu,“ povedala von der Leyenová na tlačovej konferencii. Súčasťou 19. sankčného balíka je aj zákaz investícií v ruských špeciálnych ekonomických zónach spojených s vojnou na Ukrajine či zrušenie výnimiek na transakcie s ruskými spoločnosťami Rosnefť a Gazprom. EÚ tiež navrhuje sankcionovať osoby zapojené do únosov ukrajinských detí z vojnou postihnutých oblastí.

13:46 Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa budúci týždeň stretne so svojím americkým partnerom Marcom Rubiom na okraji zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. V piatok o tom informovali štátne médiá s odvolaním sa na ruského veľvyslanca pri OSN, píše agentúra AFP.

13:42 Rusko zámerne spomaľuje svoj hospodársky rast, aby potlačilo infláciu. Recesia je ďaleko, povedal dnes podľa agentúry Reuters ruský prezident Vladimir Putin. Nevylúčil zvýšenie daní pre bohatých. "Ide o zámerný krok. Ide o spomalenie rastu výmenou za obmedzenie inflácie a udržanie makroekonomickej stability," uviedol Putin pri stretnutí s najvyššími zákonodarcami, ktoré prenášala televízia.

13:40 Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že predložila členským štátom na schválenie nový, v poradí už 19. balík sankcií proti Rusku. Potvrdila to hovorkyňa EK Paula Pinhová na tlačovej konferencii v Bruseli. Informuje o tom agentúra AFP.

11:07 Podľa riaditeľa britskej rozviedky MI6 Richarda Moora v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že ruský prezident Vladimir Putin by mal akýkoľvek záujem rokovať o mierovej dohode o Ukrajine, ktorá by neznamenala takmer úplnú kapituláciu Kyjeva. Uviedol to v piatok na konferencii v Istanbule. Upozornili na to agentúry Reuters a AP.

10:18 Španielsky minister hospodárstva Carlos Cuerpo v piatok vyhlásil, že jeho vláda podporuje snahy Európskej komisie (EK) o speňaženie zmrazených ruských aktív v EÚ s cieľom pomôcť pri financovaní Ukrajiny. Informuje o tom agentúra Reuters. „Zo Španielska podporujeme čo najväčšie zvýšenie financovania Ukrajiny,“ povedal Cuerpo v rozhovore pre Bloomberg TV. „Zasadzujeme sa za to, aby sa skutočne hľadali kreatívne spôsoby, ako využiť aj tieto zmrazené aktíva,“ ozrejmil.

9:06 Ľudia v Pavlohrade východne od Dnipra okolo polnoci miestneho času (štvrtok 23.00 SELČ) hlásili masívny útok dronov, uvádza ruskojazyčný servis BBC. To dnes potvrdil šéf vojenskej správy Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak, ktorý na telegrame napísal, že v Pavlohrade vzniklo niekoľko požiarov a hasiči ich lokalizovali. Ďalšie podrobnosti k útoku nezverejnil. Podľa ukrajinského letectva ruská armáda nad susednou krajinou za uplynulú noc poslala 86 dronov. Protivzdušná obrana ich zneškodnila 71. Bezpilotné lietadlá zasiahli šesť miest, na ďalších dvoch miestach sa zrútili trosky zostrelených strojov.

8:11 USA by „pomohli zabezpečiť mier“ na Ukrajine, tvrdí Trump. „Po skončení vojny by sme pomohli zabezpečiť mier. A myslím si, že nakoniec sa to aj stane,“ uviedol americký prezident Donald Trump v rozhovore odvysielanom 18. septembra v televízii Fox News. Informuje o tom portál The Kyiv Independent. 

6:35 Britská, litovská a lotyšská polícia zadržali v uplynulých dňoch viacero osôb podozrivých zo špionáže pre Rusko, píše agentúry AP. Britská polícia vo štvrtok oznámila, že východne od Londýna zadržala tri osoby podozrivé z takejto špionáže. Litovská prokuratúra už v stredu informovala, že odhalila a zadržala sieť podozrivých osôb napojených na Rusko, ktoré plánovali podpaľačské útoky v rôznych európskych krajinách. Lotyšská tajná služba medzičasom taktiež ohlásila, že zadržala muža podozrivého z toho, že Rusku dodával tajné informácie o jej armáde a vojenských objektoch.

6:25 Ukrajinskí vojaci v bojoch s Rusmi na východe krajiny zajali 36-ročného kenského občana Evansa Kibeta. Pri výsluchu tvrdil, že je športovec, ľahký atlét, ale Rusi ho podvodom prinútili k vstupu do ruskej armády. Uviedol to server BBC News s odvolaním sa na video, ktoré so zajatcom natočili ukrajinskí vojaci.

Zostrelené drony dopadli vo viacerých oblastiach mesta

Trosky padajúceho ruského dronu poničili v noci na dnes trolejbusovú linku v Kyjeve. Uviedol to šéf vojenskej správy ukrajinskej metropoly Tymur Tkačenko. V meste zneli dva letecké poplachy, mŕtvi ani zranení nie sú hlásení.

Zostrelené drony podľa Tkačenka dopadli vo viacerých oblastiach mesta, okrem iného na ceste v centrálnej Ševčenkivskej štvrti. Jeden z padajúcich lietadiel poškodil trolejbusové vedenie. "Podľa predbežných správ nebol nikto zranený," napísal Tkačenko na telegrame.

Kyjev sa v posledných týždňoch opakovane stáva terčom intenzívnych ruských vzdušných úderov, do radu z nich Moskva okrem dronov nasadzuje aj rakety. Hoci Rusko popiera, že by útočilo na civilné ciele, pri úderoch na ukrajinskú metropolu zomierajú desiatky civilistov. Rusko zosilňuje svoje útoky v čase, keď sa americký prezident Donald Trump snaží presvedčiť ruského vodcu Vladimira Putina k ukončeniu vojny, ktorú na Putinov rozkaz ruská armáda začala vo februári 2022.

