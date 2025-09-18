Štvrtok18. september 2025, meniny má Eugénia, zajtra Konštantín

Ebola v Kongu: Až 31 z 38 prípadov malo smrteľné následky

LAGOS - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok informovala, že až 31 z 38 potvrdených prípadov smrtiaceho vírusu ebola v južnej časti Konžskej demokratickej republiky (KDR) sa skončilo smrťou. Informovala správa agentúry AP.

Najnovšie údaje uvádzajú, že počet obetí tohto vírusového ochorenia sa od minulého týždňa takmer zdvojnásobil. Podľa WHO sa choroba šíri veľmi rýchlo. Doteraz bolo zistených vyše 900 kontaktov s infikovanými. Očkovanie sa v postihnutej oblasti začalo v nedeľu. „Zaočkovaných bolo viac než 500 zdravotníkov a osôb, ktoré boli v kontakte s nakazenými,“ uviedol Dr. Patrick Otim, predstaviteľ programu WHO pre Afriku.

Konžské úrady informovali o novom výskyte eboly 5. septembra v lokalite mesta Bulape v provincii Kasai, v južnej oblasti blízko Angoly. Minulý týždeň Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) oznámilo, že sa choroba rozšírila z dvoch okresov na štyri. Podľa Sheillah Nsasiirweovej z WHO Afrika, ktorá má na starosti zdravotné núdzové situácie v oblasti imunizácie, začne ďalšia dávka vakcín schválená Medzinárodnou koordinačnou skupinou pre dodávky vakcín prichádzať v čase od piatka do nedele. „Očkovanie nebolo realizované tak rýchlo, ako by sme si želali, pre problémy s dostupnosťou, ktoré spôsobili oneskorenia pri preprave vakcín,“ uviedla. Predstavitelia WHO uviedli, že vakcíny prepravujú v malých dávkach kvôli nedostatku skladovacích priestorov v Bulape.

Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie

Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov. Medzi ľuďmi sa vírus šíri priamym kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami infikovanej osoby či mŕtveho, kontaminovanými predmetmi alebo telom osoby, ktorá ochorela na ebolu. Vedci zatiaľ rozpoznali šesť kmeňov vírusu Ebola, pričom najnovšie prepuknutie nákazy spôsobil zrejme kmeň Zair, proti ktorému existuje účinná vakcína.

