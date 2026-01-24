Žena sadla za volant pod vplyvom, nabúrala do chodníka! VIDEO Polícia obvinila vodičku

BRATISLAVA - Policajti obvinili 39-ročnú ženu, ktorá vo štvrtok (22. 1.) podvečer na križovatke bratislavských ulíc Račianska a Skalická nabúrala pod vplyvom alkoholu do chodníka. Namerali jej viac ako 2,3 promile. Prvotne spozorovali vozidlo, ktoré vošlo pravým predným kolesom na chodník, čím došlo k jeho poškodeniu a vozidlo zostalo nepojazdné. Vodičke chceli pomôcť. Informovala o tom bratislavská krajská polícia.
„Policajti sa rozhodli pri vozidle zastaviť a vodičke chceli ponúknuť pomoc. Tá na ich otázky po otvorení dverí na vozidle nereagovala,“ podotkla polícia na sociálnej sieti. Ženu najskôr vyzvali na predloženie dokladov. „Uviedla, že vodičský preukaz nemá, nakoľko jej bol zadržaný, pričom pri komunikácii s vodičkou bolo z interiéru vozidla cítiť silný zápach alkoholu,“ doplnila polícia.
Ženu následne obmedzili na osobnej slobode
Ako priblížila, ženu následne obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie. Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v treťom bratislavskom okrese vzniesol v tejto súvislosti obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Žene podľa polície v prípade preukázania viny pred súdom hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.