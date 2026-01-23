Prvé rande sa skončilo na operačnom stole: Pornoherečka prežila intímny horor! Lekári videli na röntgene niečo nečakané

CANBERRA - Austrálska pornoherečka skončila po prvom rande na operačnom stole po intímnej nehode. Hoci jej prípad znie šokujúco, lekári upozorňujú, že ide o prekvapivo častý scenár, s ktorým sa v nemocniciach stretávajú pravidelne.
Austrálska dospelá herečka Alicia Davisová (33) z Gold Coast prežila prvé rande, na ktoré len tak nezabudne. Po „nešťastnej sexuálnej nehode“ skončila v nemocnici, kde lekári museli chirurgicky odstrániť erotickú pomôcku, ktorá jej uviazla v tele. V nemocnici strávila dva dni a zákrok podstúpila v júni tohto roka. Davisová priznala, že bola s mužom, s ktorým si okamžite sadli, keď sa situácia nečakane zvrtla. „Zrazu som mala pocit, že pomôcka zo mňa vypadla. Lenže nevypadla,“ opísala. Napriek tomu, že sa považuje za skúsenú používateľku erotických pomôcok, nedokázala si s problémom poradiť sama.
Musela vyhľadať lekársku pomoc
Po viacerých neúspešných pokusoch vyhľadala lekársku pomoc. Röntgenové vyšetrenie potvrdilo presnú polohu predmetu a následne musela podstúpiť chirurgický zákrok. Celú situáciu neskôr zverejnila na sociálnych sieťach, kde sa video rýchlo stalo virálnym.
Ako informuje portál news.com.au, aj keď incident pôsobil úsmevne, následky boli pre ňu poučné. „Zdravotne som v poriadku, nemám žiadne trvalé následky. Ostala mi však mentálna stopa a väčšia opatrnosť,“ priznala. Pomôcky naďalej používa, no s oveľa väčším rešpektom. Zaujímavé je, že lekári jej podľa vlastných slov povedali, že jej prípad patril k tým „najbežnejším“. „Vraj videli omnoho šialenejšie veci – od ruských matriošiek až po jablkové ohryzky. V mojom prípade išlo aspoň o predmet určený na tento účel, len sa to pokazilo,“ dodala s nadhľadom.
Experimentovanie môže byť nebezpečné
Práve podobné prípady viedli odborníkov k varovaniam, najmä po tom, ako sa na sociálnych sieťach objavil virálny trend, ktorý si z intímnych nehôd robil žarty. Sexuologička a majiteľka online sexshopu Nicola Relphová upozorňuje, že experimentovanie môže byť nebezpečné, ak sa nedodržiavajú základné pravidlá. „Ak vás napadne použiť niečo z kuchyne alebo dielne, zastavte sa. To už nie je hra, ale lístok do nemocnice,“ varovala. Zdôraznila, že erotické pomôcky musia mať rozšírenú základňu, byť vyrobené z bezpečných materiálov a určené výlučne na konkrétny typ použitia.
Sexuálne experimenty skončili v nemocnici: Čo všetko končí v zadku pacientov? Lekár prezradil najkurióznejšie prípady
Davisová sa zároveň vyjadrila aj k vlne kritiky, ktorá sa na ňu zniesla pre jej prácu v sexbiznise. Podľa nej sú práve ľudia z tohto odvetvia často terčom neopodstatnenej nenávisti. „Negativita hovorí viac o tých, ktorí ju šíria, než o mne,“ odkázala. Priznala tiež, že jej povolanie komplikuje zoznamovanie, no vníma to ako výhodu. „Odfiltruje to ľudí, ktorí by to aj tak nezvládli. Som spokojná sama so sebou a ak má prísť ten správny človek, stane sa to prirodzene,“ uzavrela.