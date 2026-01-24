Dánska premiérka reaguje: Trumpove slová o úlohe NATO v Afganistane sú neprijateľné

KODAŇ - Dánska premiérka Mette Frederiksenová v sobotu kritizovala tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že spojenci NATO sa počas vojny v Afganistane vyhýbali frontovej línii. Je podľa nej neprijateľné, že Trump spochybňuje úsilie spojeneckých vojakov v Afganistane. Informuje o tom agentúra AFP.
„Mnoho dánskych vojakov (v Afganistane) prišlo o život alebo utrpelo zranenia. A Dánsko je jednou z krajín NATO, ktorá v prepočte na počet obyvateľov utrpela najväčšie straty,“ napísala dánska premiérka na sociálnej sieti Facebook. Frederiksenová vyjadrila rešpekt vojakom, ktorí riskovali „všetko vo vojne, do ktorej sme ich my politici vyslali,“ a bojovali bok po boku s vojakmi zo Spojených štátov. Zároveň uviedla, že myslí na veteránov, ich rodiny a pozostalých. „Úplne rozumiem, že dánski veteráni povedali, že žiadne slová nedokážu vyjadriť, ako veľmi to bolí,“ dodala.
Trump spochybňuje spojencov
Trump sa k účasti vojakov NATO v Afganistane vyjadril v rozhovore pre televíziu Fox News odvysielanom vo štvrtok. „Povedia, že do Afganistanu poslali nejakých vojakov,“ uviedol Trump s odkazom na spojencov z NATO. „A oni to urobili, avšak stáli trochu pozadu, trochu mimo frontových línií,“ vyhlásil americký prezident. Trump tiež zopakoval svoje tvrdenie, že NATO nepríde Spojeným štátom na pomoc, ak o to požiadajú.
Veteráni reagujú protestom
Združenie dánskych veteránov v reakcii na Trumpove vyjadrenie uviedlo, že je „bez slov“. Dánski vojaci podľa združenia vždy stáli pri USA a boli v krízových oblastiach na svete, keď ich o to USA požiadali. Dánski veteráni zvolali na 31. januára tichý pochod v Kodani na protest proti vyjadreniu amerického prezidenta.
Inváziou do Afganistanu Spojené štáty a ich spojenci reagovali na teroristické útoky z 11. septembra 2001. Ide o jediný prípad v histórii NATO, keď členský štát aktivoval článok päť Washingtonskej zmluvy o kolektívnej obrane. Vo vojenských operáciách v Afganistane pôsobilo viacero členských štátov NATO. Dánsko v priebehu rokov vyslalo do Afganistanu zhruba 12.000 svojich vojakov a civilistov.
Trumpove slová sú podľa Starmera urážlivé
Amerického prezidenta v piatok kritizoval aj britský premiér Keir Starmer, podľa ktorého boli Trumpove výroky urážlivé. Starmer zároveň vzdal hold všetkým britským obetiam bojov v Afganistane.
Biely dom odmietol Starmerove tvrdenie. „Prezident Trump má úplnú pravdu - Spojené štáty americké urobili pre NATO viac, než urobili ostatné krajiny Aliancie dokopy,“ uviedla vo vyhlásení asistentka hovorkyne Bieleho domu Taylor Rogersová.