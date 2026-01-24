FOTO Verešová skupuje nehnuteľnosti: Za byt v Prahe vysolila 10 mega! Tomu sa povie luxus

PRAHA - Rozšírila svoje portfólio nehnuteľností! Modelka Andrea Verešová má zjavne podnikavého ducha. Zaobstarala si totiž ďalší byt. Voľba tentokrát padla na Karlín - jednu z najlukratívnejších častí Prahy. Modelka zaň vysolila poriadne mastnú sumičku.
Modelka sa novinkou pochválila sama a zdôraznila, že ide o pokojné miesto priamo pri Vltave. „Môj nový pražský byt sa nachádza v tichej, lukratívnej lokalite priamo pri Vltave v centre Prahy,“ uviedla. Z fotografií je jasné, že Verešová stavia na čistý a uhladený štýl. V interiéri prevláda biela farba, priestor opticky zväčšujú veľké zrkadlá a celkovo pôsobí minimalisticky, bez zbytočných ozdôb.
Nový byt však nebude jej novou základňou. Ide o investíciu, ktorú pripravuje na prenájom. „Zariaďujem a pripravujem na prenájom,“ prezradila, pričom stále prebiehajú dokončovacie práce. Karlínsky byt má rozlohu 59 metrov štvorcových a dispozícia je vedená ako 2+kk. Tento dvojizbáčik v centre Prahy vyšiel modelku na pekne mastnú sumičku. Vysolila zaň totiž takmer desať a pol milióna, čo je v prepočte asi 430.000 eur!
Karlínsky byt pritom nie je jedinou nehnuteľnosťou, ktorá sa spája s Verešovou. S manželom Danielom Volopichom vlastnia aj rodinnú vilu v Přešticiach pri Plzni a spomína sa aj ich horský apartmán vo Svätom Petre nad Špindlerovým Mlýnom. Zdá sa, že Verešovej portfólio nehnuteľností sa rozrastá rýchlejšie, než stihnete povedať „luxus“.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%