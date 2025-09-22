Americkí kongresmani rokovali s čínskym ministrom obrany

PEKING - Delegácia amerických kongresmanov sa v utorok v Pekingu stretla s čínskym ministrom obrany Tung Ťünom. Rokovali spolu o posilnení vzájomnej komunikácie oboch armád. Išlo o prvú návštevu Číny zo strany členov dolnej komory amerického Kongresu za uplynulých šesť rokov. Píše o tom agentúra Reuters.
Delegáciu zastúpenú členmi oboch amerických politických strán viedol demokratický poslanec Adam Smith, súčasný predseda Výboru pre ozbrojené sily Snemovne reprezentantov.
„Sme prvou delegáciou zo Snemovne reprezentantov Spojených štátov v Číne od roku 2019 a sme presvedčení, že návštevy by mali byť častejšie a rozhovory intenzívnejšie," vyhlásil Smith. „Chceme otvoriť komunikačné kanály. A to najmä v oblasti vojenských záležitostí,“ dodal.
Čínsky minister obrany amerických kongresmanov vyzval, aby „odstránili rušivé a obmedzujúce faktory a prijali konštruktívne a pragmatické opatrenia“ s cieľom zlepšiť vzťahy medzi armádami oboch štátov.
Stretnutie sa uskutočnilo po piatkovom telefonáte amerického prezidenta Donalda Trumpa a prezidenta Číny Si Ťin-pchinga. Obaja lídri sa osobne stretnú na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Južnej Kórei, ktorý sa bude konať 31. októbra a 1. novembra.