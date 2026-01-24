Konečne dobrá správa u Vémolovcov! Dcéra nastúpi do prestížnej školy, ale... Lela je v KONCOCH!

Sobota24. január 2026, meniny má Timotej, Timon, Tímea, zajtra Gejza

PRAHA - Karlos Vémola je po takmer mesačnom pobyte v base doma a rozhodne nezaháľa. Musí sa postarať o všetko, čo zanedbal a dohnať stratený čas s rodinou. Karlosova najstaršia dcéra Lili v septembri nastupuje do základnej školy. Prominentná slečna však nepôjde len tak do najbližšej spádovej základky. Bohatý tatko jej zaplatí niečo lepšie.

Rodinný život Karlosa Vémolu (40) a jeho manželky Lely (36) sa zrútil vo chvíli, keď zápasníka MMA len deň pred Vianocami odviedli policajti v putách a o dva dni na to ho súd poslal do väzby. Okrem hlavného problému - obvinenia zo závažnej organizovanej drogovej činnosti v medzinárodnom meradle – musel Karlos riešiť aj zdravotné problémy a absolvovať operáciu čeluste. Zlom v negatívnom scenári nastal v pondelok 19. januára, keď bol Karlos Vémola prepustený z väzby na kauciu 15 miliónov korún. Tá ho síce nezbavuje obvinenia, ale vyšetrovaný namiesto vo väzení bude na slobode. A to mu umožňuje byť spolu s rodinou a manželkou, s ktorou mali pred kauzou naštrbené vzťahy.

Ich život sa po Karlosovom prepustení pomaly, ale isto vracia do zabehaných koľají. Je to len pár dní, čo sa Lela na sociálnej sieti pochvália, že ich jediná dcéra Lili absolvovala prijímacie skúšky na prestížnu základnú školu z češtiny aj angličtiny. Je to pre ňu veľký krok a sme na ňu nesmierne hrdí. Držíme palce a veríme, že to zvládla najlepšie, ako vedela. Teraz už len čakať… dodala hrdá mama. V septembri by mala nastúpiť a lacný špás to teda nebude!

Podľa portálu Blesk.cz by malo ísť o súkromnú školu Sunny Canadian, ktorá sa nachádza kúsok za Prahou. Táto škola ponúka dvojjazyčné vyučovanie a absolventom otvára dvere do celého sveta. Preto ani jej cena nie je nízka. Mesačné výdavky vrátane školného, stravy a kyvadlovej dopravy vyjdú prominentných rodičov na viac ako 1000 EUR mesačne.

Peniaze však pre popredného zápasníka a podnikateľa zatiaľ problém nepredstavujú a pre svoje deti chce len to najlepšie. Lela je však v koncoch. Starostlivosť o tri deti jej dáva poriadne zabrať. Na sociálnej sieti napísala, že nie je dokonalá mama. Som unavená, občas tichá, občas preplakaná. Ale milujem ich viac, než som si kedy myslela, že je možné.  Či jej prinesie úľavu návrat manžela, sa dá ťažko odhadnúť. Ak sú totiž choré, prvá na rade je takmer vždy mama. Vyzerám tak, lebo mám totálne opuchnuté oči. Malý mal včera v noci teplotu, ako dlho som spala? Ani neviem... znie frustrovane a fotka o jej stave veľa naznačuje. Teraz si všetko rýchlo pripravte, šup šup škôlka - Lili ide inam, Rocky inam. Niekedy neviem... radšej sa rozídem. Asi poznáte mamičky, že niekedy máte také ťažké dni a neviete, ako to zvládnuť a ako sa rozísť. Takéto rána mávam dosť často, konštatuje Lela.

Lela Vémola s dcérou
