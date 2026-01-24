Zjednotí sa Rumunsko s Moldavskom? Prezident Dan v tom má jasno

BUKUREŠŤ - Rumunský prezident Nicušor Dan v sobotu odmietol myšlienku usporiadania referenda o zjednotení Rumunska s Moldavskom. Podľa jeho slov nie je takýto krok opodstatnený, pokiaľ naň neexistuje vôľa zo strany moldavských občanov, informuje agentúra Agerpres.
„Nie je na to dôvod, pokiaľ neexistuje vôľa na strane Moldavskej republiky,“ zdôraznil. S myšlienkou referenda prišla moldavská prezidentka Maia Sanduová, ktorá by podľa vlastných slov hlasovala za zjednotenie. Prieskumy však podľa portálu Politico ukazujú, že proti zjednoteniu sú až dve tretiny moldavských občanov.
Územie dnešného Moldavska bolo súčasťou Rumunska
Rumunsko má podľa Dana voči susednej krajine záväzok podporovať ju na jej európskej ceste. „To (členstvo v EÚ) je cieľ, ktorý si stanovili občania Moldavska... Ak sa tento názor v určitom momente zmení, budeme konať zodpovedajúcim spôsobom,“ doplnil. Podľa Sanduovej je pre jej krajinu čoraz ťažšie „prežiť“ ako samostatný štát a chrániť svoju krehkú demokraciu pred ruským tlakom. Prezidentka opakovane viní Moskvu zo zasahovania do vnútroštátnych záležitostí. Územie dnešného Moldavska bolo súčasťou Rumunska v rokoch 1918 až 1940, keď ho na základe dohody medzi nacistickým Nemeckom a Sovietskym zväzom, známej ako pakt Molotov–Ribbentrop, anektoval ZSSR. Nezávislosť Moldavsko vyhlásilo v roku 1991 po rozpade Sovietskeho zväzu.