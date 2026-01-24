V koalícii to VRIE! Danko otvorene skritizoval Fica: Jadrovú dohodu s USA podpísal unáhlene

BRATISLAVA - Podpredseda Národnej rady (NR) SR a predseda koaličnej SNS Andrej Danko si myslí, že predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) podpísal medzivládnu dohodu so Spojenými štátmi o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky unáhlene. Zároveň sa dištancoval od premiérovej rétoriky o „ceste do pekla“ a kritizoval viaceré jeho kroky v zahraničnej politike.
Bývalý minister spravodlivosti a podpredseda KDH Viliam Karas vyhlásil, že premiér hazarduje so slovenskou štátnosťou a jeho politika „na všetky štyri svetové strany“ zlyhala. Obaja to uviedli v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.
Danko kritizuje Ficovu zahraničnú politiku
„Je dôležité, že tam bol (návšteva premiéra v USA, pozn. TASR), ale nemyslím si, že by sme mali ísť do partnerstiev aj pri výstavbe atómovej elektrárne. Preto aj cením, že ide aj za (francúzskym prezidentom Emmanuelom, pozn. TASR) Macronom, pretože si myslím, že keď nemôžeme stavať elektrárne s Rusmi, čo by som bol najradšej, tak poďme sa o tom baviť s Francúzmi (...). Len hovorím, že unáhlene niečo podpísal, z čoho nemáme nič,“ povedal Danko. Podľa jeho slov ide Fico do Francúzska preto, lebo je podľa neho „vystrašený z rozhovoru s Trumpom“.
Spochybnenie Trumpa aj Rady mieru
Zároveň spochybnil viaceré kroky premiéra v zahraničnej politike a amerického prezidenta označil za nevyspytateľného partnera. Kriticky sa vyjadril aj k iniciatíve vytvorenia novej tzv. Rady mieru, s ktorou prišiel americký prezident. Podpredseda KDH poukázal na to, že Slovensko napriek deklarovanej politike „na všetky štyri svetové strany“ nedostalo pozvánku do Trumpovej Rady mieru, účasť v nej si však za istých okolností vie predstaviť.
Karas sa v relácii ohradil voči vyjadreniam premiéra o „bielom koňovi a ceste do pekla“. „V tejto atmosfére on adresuje svojim koaličným partnerom a v zásade všetkým občanom Slovenska vyhlásenie, že ideme na bielom koni do pekla, vy chápete to prirovnanie? On sa vysmieva ľuďom, že to ešte dotiahne a dorazí to až do pekla? (...) Toto nie je vtip,“ povedal Karas.
Spor o voľbu prezidenta
Danko v diskusii opätovne deklaroval, že Fico by mal byť prezidentom a uviedol, že pre to urobí všetko. Zároveň pripustil, že v koalícii sa už hovorilo o zmene spôsobu voľby prezidenta. Návrat k voľbe hlavy štátu v parlamente by podľa neho mohol zmierniť napäté vzťahy medzi premiérom a prezidentom. Karas návrh na zmenu odmietol s tým, že ide skôr o politický marketing a nevidí dôvod meniť systém priamej voľby prezidenta. Podľa jeho slov by skôr stálo za diskusiu posilnenie kompetencií hlavy štátu.
Karas odmieta špekulácie o KDH
Diskutujúci sa dotkli aj otázky budúcej politickej spolupráce. Karas odmietol špekulácie o vnútornom rozkole v strane a zdôraznil, že KDH je demokratická strana, v ktorej sa o smerovaní otvorene diskutuje a rozhoduje hlasovaním. „Pre mňa je len úsmevné, že vždy sa pretriasa KDH, s kým áno a s kým nepôjde, osobitne so Smerom, ale nikto sa nepýta Progresívneho Slovenska, či by to neposkladalo so Smerom,“ podotkol s tým, že prepojenia so stranou Smer-SD sú podľa neho silnejšie v iných opozičných stranách.
Predseda SNS hovoril o potrebe širšej spolupráce tzv. národných strán a opätovne otvoril myšlienku vytvorenia národného bloku. Uviedol, že na komunálnej úrovni SNS nevylučuje spoluprácu ani s KDH. „Teraz je ešte skoro hovoriť o parlamentných voľbách, v komunálnych voľbách však nevylučujeme spoluprácu so stranami okrem PS, hnutia okolo Igora Matoviča a strán, ktoré nemajú regionálne štruktúry. Niekde spolupracujeme s KDH, niekde so Smerom, inde podporíme aj kandidátov Republiky,“ dodal.