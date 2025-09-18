Irán je pripravený na spravodlivé a vyvážené riešenie so štátmi E3 v súvislosti s jadrovým programom

TEHERÁN - Irán je pripravený dosiahnuť „spravodlivé a vyvážené“ riešenie s európskymi štátmi ohľadom svojho jadrového programu. Vyhlásil to v stredu iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí po telefonickom rozhovore so šéfmi diplomacií krajín zo zoskupenia E3 (Británie, Nemecka a Francúzska). Informuje AFP.
„Irán je pripravený dosiahnuť férové a vyvážené riešenie, ktoré zaistí vzájomné záujmy. Dosiahnutie takéhoto cieľa si vyžaduje zodpovedný a nezávislý prístup zo strany týchto troch európskych štátov a zdržanie sa od vplyvu zo strany iných aktérov,“ povedal Arákčí.
Agentúry AFP a Reuters ešte pred telefonátom informovali, že šéfovia diplomacií Iránu a štátov E3 budú hovoriť o jadrovom programe Teheránu a opätovnom zavedení sankcií na islamskú republiku. Cieľom telefonátu bolo podľa zdroja agentúry Reuters diskutovať o blížiacom sa termíne opätovného zavedenia sankcií na Irán zo strany Organizácie Spojených národov (OSN).
Nemecko, Francúzsko a Británia koncom augusta aktivovali mechanizmus „snapback“ a spustili tak 30-dňový proces, na konci ktorého môžu byť opätovne zavedené rozsiahle sankcie OSN voči Iránu. Tento mechanizmus môže aktivovať akákoľvek strana jadrovej dohody z roku 2015. Počas nasledujúcich 30 dní musí Bezpečnostná rada (BR) OSN prijať rezolúciu, v ktorej by opätovne potvrdila, že zrušenie sankcií voči Iránu ostáva v platnosti. Británia a Francúzsko ako stáli členovia BR OSN môžu takúto rezolúciu vetovať a tým opätovne zaviesť sankcie.
Hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí po stredajšom telefonáte vyhlásil, že na „ťahu je teraz Irán“. Ponuka zo strany E3 diskutovať o dočasnom predĺžení mechanizmu snapback podľa hovorcu rezortu nemeckej diplomacie „zostáva na stole pokiaľ Teherán splní určité podmienky.“ Dodal však, že „kroky ktoré Irán doteraz podnikol nie sú dostatočné“.