Bezpečnostná rada OSN odhlasovala opätovné uvalenie sankcií na Irán

NEW YORK - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v piatok hlasovala proti trvalému zrušeniu sankcií voči Iránu po tom, čo štáty zo zoskupenia E3 (Británia, Francúzsko a Nemecko) obvinili túto krajinu z porušovania záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015. Na Teherán tak podľa mechanizmu „snapback“ opätovne uvalia sankcie OSN platné v rokoch 2006 - 2010, píše AP a AFP.
Návrh rezolúcie predložil súčasný predsednícky štát BR OSN Južná Kórea. V 15-člennej Rade hlasovali za zrušenie sankcií len Čína, Rusko, Pakistan a Alžírsko. Za opätovné uvalenie hlasovalo deväť štátov vrátane Spojených štátov, Veľkej Británie a Francúzska. Dva štáty sa zdržali.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron pred hlasovaním uviedol, že očakáva opätovné zavedenie sankcií na Irán pred koncom tohto mesiaca. Francúzsky veľvyslanec pri OSN však neskôr poznamenal, že možnosť dohodnúť sa je stále na stole.
Trojica európskych krajín obviňuje Irán, že porušil niekoľko svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody, ktorú s ním svetové mocnosti uzavreli v roku 2015. Okrem iného podľa E3 vybudoval zásoby uránu, ktoré sú 40-násobne vyššie, než mal povolené.
Dohoda známa ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) zaviedla významné obmedzenia pre iránsky jadrový program výmenou za zmiernenie sankcií. V roku 2018 však USA - počas prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa - od nej jednostranne odstúpili s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo dosiahnuť a Teherán po čase pôvodnú dohodu prestal dodržiavať.
Nemecko, Francúzsko a Británia koncom augusta aktivovali mechanizmus „snapback“ a spustili tak 30-dňový proces, na konci ktorého môžu byť opätovne zavedené rozsiahle sankcie OSN voči Iránu. Tento mechanizmus môže aktivovať akákoľvek strana dohody JCPOA. BR OSN tak musí do 30 dní prijať rezolúciu, v ktorej by opätovne potvrdila, že zrušenie sankcií voči Iránu ostáva v platnosti. BR OSN v piatok práve túto rezolúciu zamietla.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí pred hlasovaním oznámil, že európskym mocnostiam predložili „férový a vyvážený“ návrh ohľadom svojho jadrového programu. Šéf iránskej diplomacie na sociálnej sieti X napísal, že Teherán „predložil kreatívny, spravodlivý a vyvážený návrh, ktorý rieši skutočné obavy a je vzájomne prospešný.“ Jeho realizácia podľa neho môže byť rýchla a môže odvrátiť krízu.