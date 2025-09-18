Pri streľbe v Pensylvánii zahynuli traja policajti, ďalší dvaja sú zranení

WASHINGTON - Pri prestrelke v Spojených štátoch zahynuli v stredu traja policajti, ďalší dvaja utrpeli zranenia. Informovala o tom v noci na dnes agentúra AP. Polícia na tlačovej konferencii uviedla, že útočníka zastrelila. Policajti na mieste vyšetrovali prípad domáceho násilia.
"Je to úplne tragický a zničujúci deň," vyhlásil pensylvánsky guvernér Josh Shapiro. Útok bol jedným z najhorších, akému pensylvánska polícia v tomto storočí čelila, poznamenal Reuters. Ten pripomenul, že v roku 2009 zastrelil útočník trojicu policajtov v Pittsburghu, ktorí zasahovali kvôli domácemu násiliu.
Incident sa odohral na juhu Pensylvánie v oblasti North Codorus Township. Stav zranených policajtov bol kritický, podľa lekárov sú však v stabilizovanom stave. Úrady kvôli streľbe nariadili uzavrieť budovy škôl a vydali deťom a učiteľom príkaz, aby sa ukryli. AP však poznamenala, že so školami a žiakmi incident nijako nesúvisel.