AKTUÁLNE Konzervatívny aktivista Charlie Kirk zomrel po streľbe! Trump ho označil za mučeníka

Sympatizanti vzdávajú úctu pri provizórnom pamätníku v národnom sídle organizácie Turning Point USA po smrti Charlieho Kirka
Sympatizanti vzdávajú úctu pri provizórnom pamätníku v národnom sídle organizácie Turning Point USA po smrti Charlieho Kirka (Zdroj: SITA/AP Photo/Ross D. Franklin)
WASHINGTON - Zomrel vplyvný americký konzervatívny aktivista Charlie Kirk, ktorého postrelili v stredu počas podujatia na univerzite v štáte Utah. Potvrdil to prezident USA Donald Trump, informuje CNN a agentúry AP a DPA.

Pravicový mládežnícky aktivista Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa.

Na videozázname kolujúcom na sociálnych sieťach je vidieť Kirka sediaceho na vonkajšom pódiu, ako prednáša prejav k väčšiemu davu ľudí na univerzite Utah Valley University v meste Orem vo chvíli, keď padol výstrel. Kirk bol postrelený do krku, píše agentúra AFP.

Kvety sú vystavené pred budovou Keller Building na kampuse Utah Valley University, zatiaľ čo polícia prechádza okolo po tom, čo Charlie Kirk bol postrelený a zomrel
Zobraziť galériu (4)
Kvety sú vystavené pred budovou Keller Building na kampuse Utah Valley University, zatiaľ čo polícia prechádza okolo po tom, čo Charlie Kirk bol postrelený a zomrel  (Zdroj: SITA/AP Photo/Hannah Schoenbaum)

Po strelcovi napriek predchádzajúcim správam o jeho zadržaní univerzitnou políciou úrady naďalej pátrajú, píše AP. „Veľký, ba dokonca legendárny Charlie Kirk je mŕtvy,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.

„Nikto nepochopil ani nemal srdce mládeže v Spojených štátoch amerických lepšie ako Charlie. Milovali a obdivovali ho VŠETCI, najmä ja, a teraz už medzi nami nie je,“ dodal a vyjadril Kirkovej rodine svoju sústrasť.

Kirk síce nezastával volenú funkciu, bol však vplyvnou silou v konzervatívnej politike na miestnej úrovni, moderoval populárny podcast a priťahoval milióny sledovateľov na sociálnych sieťach, pripomína agentúra DPA. Vystupoval aj na zhromaždeniach Trumpovej kampane k minuloročným voľbám a zúčastnil sa aj na jeho inaugurácii.

Politické násilie je rastúcim problémom v hlboko polarizovaných Spojených štátoch a postihuje rovnako republikánov aj demokratov na všetkých úrovniach vlády, uzatvára DPA.

Trump označil zastreleného aktivistu Kirka za „mučeníka“

Americký prezident Donald Trump v stredu označil svojho zastreleného podporovateľa Charlieho Kirka za „mučeníka za pravdu“ a zároveň zaútočil na „radikálnu ľavicu“ s tvrdením, že jej rétorika prispela k smrti tohto konzervatívneho aktivistu. Informuje AFP.

„Radikálna ľavica už roky prirovnáva úžasných Američanov ako Charlie k nacistom a najhorším masovým vrahom a zločincom na svete,“ povedal Trump vo videu zverejnenom na jeho platforme Truth Social. „Tento druh rétoriky je priamo zodpovedný za terorizmus, ktorý dnes v našej krajine vidíme, a musí sa okamžite skončiť,“ dodal a zároveň prisľúbil, že voči zodpovedným zakročí.

Kirk, vplyvný spojenec a podporovateľ úradujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa, podľahol svojim zraneniam po tom, čo ho v stredu počas prejavu na podujatí na univerzite v štáte Utah postrelil doposiaľ neznámy páchateľ, ktorý je aktuálne stále na úteku.

Kvety ležia vedľa tabule nemocnice Timpanogos Regional Hospital po tom, čo Charlie Kirk bol v stredu zastrelený a zabitý
Zobraziť galériu (4)
Kvety ležia vedľa tabule nemocnice Timpanogos Regional Hospital po tom, čo Charlie Kirk bol v stredu zastrelený a zabitý  (Zdroj: SITA/AP Photo/Ty ONeil)
Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) predtým v stredu informoval o zadržaní osoby podozrivej z podielu na atentáte. Táto osoba však bola po výsluchu prepustená a po podozrivom strelcovi sa na ďalej pátra. Pravicový mládežnícky aktivista Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa.

Tridsaťjedenročný Kirk síce nezastával volenú funkciu, bol však vplyvnou silou v konzervatívnej politike na miestnej úrovni, moderoval populárny podcast a priťahoval milióny sledovateľov na sociálnych sieťach, pripomína agentúra DPA. Vystupoval aj na zhromaždeniach Trumpovej kampane k minuloročným voľbám a zúčastnil sa aj na jeho inaugurácii.

„Toto je temný moment pre Ameriku,“ povedal ďalej Trump. „Moja administratíva nájde každého jedného z tých, ktorí prispeli k tomuto zverstvu a k inému politickému násiliu, vrátane organizácií, ktoré ho financujú a podporujú,“ dodal. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že jediná guľka, ktorá Kirka zasiahla do krku a zabila ho, prišla zo strechy kampusu a vystrelil ju páchateľ oblečený v čiernom, pričom išlo o cielenú vraždu, dodáva AFP.

Podozrivého v prípade zastrelenia aktivistu Kirka po výsluchu prepustili

Osobu, ktorú zadržali pre podozrenia zo zapojenia do stredajšieho atentátu na pravicovo-konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka v americkom štáte Utah, po výsluchu prepustili na slobodu. Na platforme X to uviedol riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel, ktorý predtým o zadržaní podozrivého informoval, píše AFP a DPA.

„Osoba vo väzbe bola po výsluchu orgánmi činnými v trestnom konaní prepustená. Naše vyšetrovanie pokračuje a v záujme transparentnosti budeme informácie naďalej zverejňovať,“ uviedol Patel. Tamojší predstavitelia potvrdili, že vo väzbe sa aktuálne nenachádza žiadna podozrivá osoba a pátranie naďalej pokračuje.

Baner Charlieho Kirka
Zobraziť galériu (4)
Baner Charlieho Kirka  (Zdroj: SITA/AP Photo/Jonathan Cooper)
Úrady v Utahu vychádzajú z toho, že išlo o cielený útok na Kirka, ktorého doposiaľ neznámy strelec zabil jedinou ranou do krku počas prejavu na podujatí v areáli univerzity v meste Orem. Jeho smrť neskôr oznámil americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Predstavitelia štátu Utah predtým spresnili, že útočník mal na sebe tmavé oblečenie a na Kirka strieľal zo vzdialenosti zo strechy kampusu. Kirka zasiahol jedinou ranou do krku. Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa.

Jeho zastrelenie označil republikánsky guvernér štátu Utah Spencer Cox za „politickú vraždu“, cituje AFP. „Toto je temný deň pre náš štát. Je to tragický deň pre náš národ. Chcem jasne povedať, že ide o politickú vraždu,“ povedal Cox novinárom. Do Utahu plánuje vo štvrtok odcestovať aj americký viceprezident J.D. Vance, ktorý mal ku Kirkovi i jeho kampani blízko, uvádza stanica CNN.

Násilie musí skončiť, vyzval exprezident Biden

Bývalý americký prezident Joe Biden v stredu odsúdil zastrelenie vplyvného konzervatívneho mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka a vyzval na zastavenie násilia, informuje AFP a stanice CNN. Biden sa tak pripojil k viacerým ďalším americkým politikom, ktorí incident odsúdili.

Kirk, vplyvný spojenec a podporovateľ úradujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa, podľahol svojim zraneniam po tom, čo ho v stredu počas prejavu na podujatí na univerzite v štáte Utah. Doposiaľ neznámy strelec, po ktorom úrady napriek predchádzajúcim správam o jeho údajnom zadržaní naďalej pátrajú, ho zasiahol do krku.

"V našej krajine nie je miesto pre takýto druh násilia. Musí to skončiť hneď. Jill a ja sa modlíme za rodinu a blízkych Charlieho Kirka,“ uviedol demokratický exprezident na sociálnych sieťach. Streľbu na Kirka odsúdila v stredu aj bývalá Bidenova viceprezidentka a neskoršia prezidentská kandidátka Kamala Harrisová.

„Politické násilie nemá v Amerike miesto. Odsudzujem tento čin a všetci musíme spolupracovať, aby sme zabezpečili, aby to neviedlo k väčšiemu násiliu,“ napísala na sociálnych sieťach Harrisová. Pravicový mládežnícky aktivista Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa.

Na videozázname kolujúcom na sociálnych sieťach je vidieť Kirka sediaceho na vonkajšom pódiu, ako prednáša prejav k väčšiemu davu ľudí na univerzite Utah Valley University v meste Orem vo chvíli, keď padol výstrel.

Tridsaťjedenročný Kirk síce nezastával volenú funkciu, bol však vplyvnou silou v konzervatívnej politike na miestnej úrovni, moderoval populárny podcast a priťahoval milióny sledovateľov na sociálnych sieťach, pripomína agentúra DPA. Vystupoval aj na zhromaždeniach Trumpovej kampane k minuloročným voľbám a zúčastnil sa aj na jeho inaugurácii.

Samotný Trump v stredu v reakcii na smrť Kirka nariadil, aby boli americké vlajky na jeho počesť spustené na pol žrde počas celého týždňa, píše agentúra AFP. „Na počesť Charlieho Kirka, skutočne veľkého amerického vlastenca, nariaďujem spustenie všetkých amerických vlajok v Spojených štátoch na pol žrde do nedele večera do 18:00 h,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.

