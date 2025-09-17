Dráma na gréckom ostrove: VIDEO Migranti sa chceli vylodiť! Sťažili im to dovolenkári

ATÉNY - Na najjužnejšom gréckom ostrove Gavdos sa odohrala dramatická scéna. Čln plný migrantov dorazil k pláži, no časť dovolenkárov sa snažila zabrániť jeho posádke vystúpiť na breh.
Zásah agentúry Frontex
Ako napísal portál Greek Reporter, situáciu napokon vyriešil zásah lode agentúry Frontex. Migrantov naložila na palubu a odviezla do prístavu.
Ostrov Gavdos sa stal kritickým bodom po novom príleve migrantov z Líbye. Podľa gréckych úradov počas jediného víkendu dorazilo do širšej oblasti Kréty približne 850 ľudí. Ostrov s niekoľkými stovkami obyvateľov však nemá kapacitu na núdzové ubytovanie.
Vyhlásenie ministra Plevrisa
Minister pre imigráciu a azyl Thanos Plevris pre štátnu televíziu ERT potvrdil, že vláda spustila krízový plán. „Všetci príchodiaci opustia ostrov do dvoch alebo troch dní a budú presunutí do zariadení určených ministerstvom,“ vyhlásil.
Podľa platných pravidiel sú osoby, ktoré prekročia hranice ilegálne, zaradené do „administratívneho zadržania alebo obmedzenia slobody“, čo znamená, že sú považované za väzňov.
Operácie na mori
Plevris zároveň upozornil, že v líbyjských vodách prebiehajú spoločné operácie gréckej pobrežnej stráže a ministerstva obrany. Cieľom je dohľad a sledovanie plavidiel smerujúcich k európskym brehom.