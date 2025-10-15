Streda15. október 2025, meniny má Terézia, Tereza, zajtra Vladimíra

Pri Rhodose sa prevrátil čln s migrantmi, dvaja ľudia zomreli

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ATÉNY - Motorový čln prevážajúci migrantov sa v blízkosti gréckeho ostrova Rhodos prevrátil, keď sa snažil uniknúť hliadkovému plavidlu, oznámila v stredu grécka pobrežná stráž. Incident si vyžiadal dve obete, informuje o tom agentúrya DPA.

K nehode došlo v utorok ráno, keď pobrežná stráž počas rutinnej hliadky zazrela čln smerujúci k ostrovu Rhodos. Jeho kapitán ignoroval varovné signály a pokúsil sa uniknúť. Po nebezpečných manévroch sa jeho loď prevrátila a potopila, vysvetlila pobrežná hliadka.

Medzi obeťami je jedno dieťa a jeden muž, ďalších 12 mužov a štyri ženy sa podarilo zachrániť. Pasažieri uviedli, že grécke orgány zadržali troch preživších pre podozrenie z pašeráctva. DPA pripomína, že podľa údajov Organizácie Spojených národov (OSN) prišlo tento rok do Grécka približne 35.000 migrantov najmä po mori z Turecka a Líbye.

Viac o téme: NehodaČlnRhodosMigranti
