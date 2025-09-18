Izrael varoval Libanončanov: Ide o hroziace útoky na infraštruktúru Hizballáhu

JERUZAELEM - Izraelská armáda vo štvrtok varovala obyvateľov viacerých obcí a miest v južnom Libanone, že tam plánuje podniknúť nálety na vojenskú infraštruktúru proiránskeho hnutia Hizballáh. Informovala o tom agentúra AFP.
„Izraelské obranné sily v blízkej budúcnosti zaútočia na vojenskú infraštruktúru patriacu teroristickej organizácii Hizballáh v niekoľkých oblastiach južného Libanonu v reakcii na jej pokusy o obnovenie jej aktivít v regióne,“ uvádza sa v príspevku hovorcu izraelskej armády pre arabskú verejnosť Avichaja Adraia zverejnenom na sociálnych sieťach. Izraelská armáda zverejnila aj mapy zobrazujúce umiestnenie lokalít a budov, ktoré budú terčom útokov v mestách Majs al-Džabal, Kfar Tebnit a Dibbin.
„Pre vašu bezpečnosť ste povinní okamžite evakuovať tieto a priľahlé budovy a vzdialiť sa od nich najmenej 500 metrov,“ upozornil Adrai.V reakcii na toto varovanie libanonský premiér Nawáf Salám vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinulo „maximálny“ tlak na Izrael, aby zastavil svoje útoky na Libanon. Salám svoju výzvu adresoval najmä Francúzsku a Spojeným štátom, ktoré sú hlavnými garantmi prímeria z novembra 2024, ktorého cieľom bolo ukončiť viac ako rok trvajúce ozbrojené zrážky a boje medzi Izraelom a Hizballáhom podporovaným Iránom.
Izrael pokračuje v útokoch na južný Libanon
Izrael pokračuje v útokoch na južný Libanon napriek prímeriu, ktorým sa v novembri 2024 skončil viac ako rok cezhraničných útokov a dva mesiace trvajúca vojna izraelskej armády s Hizballáhom. Izrael okrem toho ponechal svojich vojakov v piatich strategicky dôležitých lokalitách na juhu Libanonu. Vláda v Bejrúte - pod tlakom USA - nariadila libanonskej armáde, aby do konca roka vypracovala plán na odzbrojenie Hizballáhu, ktorý však tento plán odmieta.