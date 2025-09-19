Izraelská armáda tvrdí, že zneškodnila raketu a dron vypálené z Jemenu

TEL AVIV - Izraelská armáda zachytila vo štvrtok raketu vypálenú z Jemenu, pre ktorú sa spustil poplach vo viacerých častiach Izraela vrátane mesta Tel Aviv. Oznámila to izraelská armáda, informuje agentúra DPA.
Armáda spresnila, že zneškodnila raketu i dron. Zároveň uviedla, že iný dron „vypustený z východu“ ešte predtým zasiahol mesto Eilat na juhu Izraela. Izraelské médiá citujúc svedkov informovali, že toto bezpilotné lietadlo zasiahlo vstup do tamojšieho hotela. Z mesta dosiaľ nehlásili nijakých zranených.
K útokom sa prihlásili jemenskí povstalci húsíovia, ktorí opakovane cielia raketami a dronmi na Izrael, pričom sa odvolávajú na solidaritu s Palestínčanmi a militantnou skupinou Hamas v Pásme Gazy. Židovský štát na ich útoky reaguje odvetnými náletmi, pri ktorých cieli na vojenské objekty húsíov či aj na ich politických vodcov v Jemene.