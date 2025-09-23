Utorok23. september 2025, meniny má Zdenka, zajtra Ľubor, Ľuboš

Burkina Faso, Mali a Niger vystupujú z Medzinárodného trestného súdu

Medzinárodný trestný súd
Medzinárodný trestný súd (Zdroj: Getty Images)
TASR

ABIDJAN - Západoafrické štáty Burkina Faso, Mali a Niger v pondelok oznámili svoje vystúpenie z Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorý označili za „neokoloniálny“ nástroj imperializmu, informovala agentúra AFP.

Po prevratoch v rokoch 2020-23 junty prevzali moc v Bamaku, Ouagadougou a Niamey a následne vytvorili konfederáciu s názvom Aliancia štátov Sahelu (AES), pričom sa dištancovali od Západu, najmä od svojej bývalej koloniálnej mocnosti - Francúzska.

„Súd (ICC) je nástrojom neokoloniálnej represie v rukách imperializmu,“ uviedli tri krajiny v spoločnom vyhlásení. Dodali, že ICC „preukázal neschopnosť riešiť a trestať preukázané vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti, genocídu a zločiny agresie“. Zároveň vyjadrili zámer vytvoriť „domáce mechanizmy na upevnenie mieru a spravodlivosti“.

Vystúpenie štátu z ICC nadobúda účinnosť až rok po oficiálnom doručení oznámenia generálnemu tajomníkovi OSN. Burkina Faso, Mali a Niger sa svojím rozhodnutím zároveň priblížili ku krajinám ako Rusko, na ktorého prezidenta Vladimira Putina je od marca 2023 vydaný zatykač ICC v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Západoafrické štáty čelia násiliu džihádistických skupín spojených s al-Káidou a Islamským štátom, pričom ich armády sú tiež obviňované zo zločinov proti civilistom. Medzinárodný trestný súd, založený v roku 2002, má za úlohu stíhať páchateľov najzávažnejších zločinov - ako sú vojnové zločiny - v prípadoch, keď štáty nedokážu alebo nechcú konať samostatne.

