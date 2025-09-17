Izraelský premiér Netanjahu oznámil stretnutie s Trumpom: Diskutovať budú o nedávnom útoku Izraela na Katar

TEL AVIV - Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua 29. septembra prijme v Bielom dome americký prezident Donald Trump. Netanjahu to oznámil v utorok s tým, že do Washingtonu pricestuje tri dni po svojom plánovanom vystúpení na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Od Trumpovho januárového návratu do Bieleho domu tak pôjde už o jeho štvrté stretnutie s Netanjahuom. Ten najnovšiu schôdzku avizoval na tlačovej konferencii v nadväznosti na informácie, že žiadosť o ňu dala jeho kancelária. Netanjahu však povedal, že ho pozval sám Trump. „Stretnem sa s ním... po mojom prejave v OSN,“ uviedol izraelský premiér, ktorého Trump prijal v Bielom dome vo februári, v apríli a naposledy aj začiatkom júla. Najnovšia cesta sa uskutoční v kontexte nedávneho izraelského útoku na katarskú Dauhu, kde sídli časť politického vedenia Hamasu.
USA potvrdzujú podporu Izraelu
Netanjahu od útoku podľa svojich slov viedol s Trumpom niekoľko rozhovorov a všetky boli „dobré“. V odpovedi na otázku, či americkú stranu informoval pred vykonaním úderu, zopakoval svoje stanovisko, že verzia udalostí podľa Bieleho domu je „správna“ a že zaň je zodpovedný výlučne Izrael.
Židovskému štátu tento týždeň počas návštevy vyjadril v mene USA pevnú podporu minister zahraničných vecí Marco Rubio. Vyhlásil, že obyvatelia Pásma Gazy si zaslúžia lepšiu budúcnosť, ale tá nemôže nastať, kým nebude zničený Hamas. Netanjahu označil Rubiovu návštevu za „jasný signál“, že Spojené štáty stoja za Izraelom. Bezprecedentný úder v Dauhe bol podľa AFP prvým takýmto izraelským útokom na Katar, spojenca Spojených štátov. Nálet si vyžiadal životy šiestich ľudí, avšak nebol medzi nimi ani jeden z lídrov Hamasu, na ktorých sa podľa Izraela zameral.
Netanjahu obhajuje útok tvrdením, že Katar podporuje a chráni Hamas
Katar, ktorý nemá s Izraelom nadviazané diplomatické vzťahy a ktorý dlhodobo hostil na svojom území vodcov palestínskeho hnutia, zohráva kľúčovú úlohu pri sprostredkovaní rokovaní o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov. Práve väzby Kataru na Hamas využil Netanjahu v utorok na obhajobu izraelského úderu. „Katar je prepojený s Hamasom, podporuje Hamas, poskytuje mu útočisko, financuje ho... Má silné páky (ktoré by mohol použiť), ale rozhodol sa tak neurobiť. Preto bolo naše konanie úplne oprávnené,“ dodal.