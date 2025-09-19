Irán a Egypt plánujú islamské NATO! Vstúpiť do neho môže aj jadrová veľmoc

KÁHIRA - Na mimoriadnom summite Organizácie islamskej spolupráce v Katare zazneli plány na vznik vojenskej aliancie po vzore NATO. Do iniciatívy sa zapojili Irán a Egypt, pričom ďalšie štáty regiónu môžu nasledovať.
Reakcia na izraelský útok
Podľa Newsweeku sa diskusia o „islamskom NATO“ rozprúdila po izraelskom útoku na obytný komplex v Dohe, kde mali sídliť predstavitelia Hamasu. Incident vyvolal vlnu kritiky a otvoril otázku, ako zabezpečiť stabilitu v regióne.
Irán a Egypt počas krízového stretnutia OIC predložili návrh na vytvorenie vojenskej aliancie, ktorá by sa riadila princípom spoločného velenia. Ako napísal denník Die Presse, Káhira by mala prevziať úlohu centrálneho velenia.
Hľadanie partnerov
Mohsen Rezaei, bývalý veliteľ Iránskych revolučných gárd, uviedol, že do projektu by sa mohli zapojiť aj Saudská Arábia, Turecko či Irak. „Vytvorenie vojenskej koalície je jediným riešením pre región,“ citoval ho Newsweek.
Pakistan a Katar pritvrdili
Katar, ktorý summit hostil, ostro odsúdil izraelský útok. Premiér Muhammad bin Abd ar-Rahmán Ál Sání ho označil za „útok na princípy mediácie“ a vyzval medzinárodné spoločenstvo na konkrétne kroky.
Pakistan, jediná moslimská krajina vlastniaca jadrové zbrane, požiadal o vytvorenie spoločnej vojenskej jednotky. Jej úlohou by malo byť monitorovanie izraelských aktivít a koordinácia spoločných obranných aj ofenzívnych opatrení.
Geopolitické napätie rastie
Organizácia islamskej spolupráce má 57 členov a doposiaľ sa obmedzovala najmä na symbolické vyhlásenia. Tentoraz však podľa diplomatov môže dôjsť aj k praktickým krokom. Iránsky prezident Masúd Pezeškiján osobne pricestoval do Kataru, aby podporil záujmy Teheránu.
Na druhej strane Atlantiku americký minister zahraničných vecí Marco Rubio navštívil Izrael a rokoval s premiérom Benjaminom Netanjahuom o aktuálnej situácii.