EÚ chce prehĺbiť spoluprácu s Indiou: Prekážkou sú jej väzby na Rusko, varuje Kaja Kallasová

BRUSEL - Európska komisia (EK) v stredu predstavila plány na prehĺbenie spolupráce s Indiou vo viacerých oblastiach vrátane obrany, technológií, obchodu a klimatických otázkach. Šéfka diplomacie Európskej únie (EÚ) Kaja Kallasová však varovala, že užšie vzťahy medzi Naí Dillí a Moskvou sú prekážkou pre lepšie partnerstvo medzi európskym blokom a Indiou. Informuje o tom agentúra Reuters a AFP.
„Naše partnerstvo sa v konečnom dôsledku netýka len obchodu, ale aj obrany medzinárodného poriadku založeného na pravidlách,“ povedala Kallasová. „Účasť na vojenských cvičeniach, nákupy ropy – to všetko sú prekážky našej spolupráce, pokiaľ ide o prehlbovanie vzťahov,“ dodala. Reuters pripomína, že India od začiatku invázie Moskvy na Ukrajinu v roku 2022 zvýšila nákupy ruskej ropy. Tento mesiac sa tiež zúčastnila na spoločných vojenských cvičeniach Ruska a Bieloruska Zapad. V dokumente zverejnenom v stredu EK uviedla, že EÚ bude s Indiou ďalej spolupracovať na obmedzovaní vojenskej sily Ruska a na zabraňovaní obchádzania sankcií EÚ.
„Teraz je čas zdvojnásobiť partnerstvá zakorenené v spoločných záujmoch a riadené spoločnými hodnotami. S našou novou stratégiou EÚ-India posúvame naše vzťahy na vyššiu úroveň,“ uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová na platforme X. EÚ a India tiež pracujú na uzavretí dohody o voľnom obchode do konca roka 2025. AFP pripomína, že EÚ je najväčším obchodným partnerom Indie a obchod medzi týmito dvoma hospodárskymi gigantmi za posledné desaťročie vzrástol o 90 percent, uviedol v Bruseli eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.