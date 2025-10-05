Okamžitá DRÁMA pár hodín po voľbách: Lídra Motoristov Filipa Turka fyzicky napadli v bare!

PRAHA - Chceli ísť osláviť vstup Motoristov do českej Snemovne, no celý plán sa zvrtol a musela zasahovať nielen ochranka, ale aj zdravotníci. Reč je o europoslancovi a lídrovi strany Motoristé sobě Filipovi Turkovi. Toho pár hodín po oznámení výsledkov volieb napadli v bare!
O incidente hlbšie písal portál Blesk.cz. Turek patrí do subjektu, ktorý sa prepracoval do českého parlamentu ako úplne čerstvý a 13 mandátov tak budú mať v rukách úplne prvýkrát. To je úspech, ktorý jednoznačne museli osláviť, a tak sa europoslanec vybral s kamarátmi do baru Blue Light v centre Prahy.
Zrejme však netušil, že okrem priaznivých reakcií verejnosti tu číha aj nebezpečenstvo jeho neprajníkov a kritikov, ktorí neváhajú proti novozvolenému poslancovi nasadiť aj päste. Presne to sa v bare stalo, čo pre Blesk.cz potvrdil aj samotný Turek.
K útoku vraj prišlo na toalete
Všetko sa teda odohralo ešte v sobotu 4. októbra večer, kedy Turek chcel osláviť volebný úspech jeho strany. Politik začal vnímať verbálne urážky neďalekého a očividne podnapitého muža. Politik Motoristov si ich nevšímal a situácia sa nijak ďalej nevyvíjala. To sa zmenilo až v momente, kedy sa Turek rozhodol odísť na toaletu. Tam mal byť mužom napadnutý fyzicky a zasiahnuť musela ochranka!
Turek pritom ešte len niekoľko hodín predtým išiel na pivo s bývalým prezidentom Václavom Klausom, o čom dal vedieť na sociálnej sieti. Rozhodne teda nešlo o oslavu len v jednom bare.
Ochrankár skončil v nemocnici!
Tá je prítomná vždy, ak ide o chránenú alebo významnú osobu. Sklamaný Turek pre médium priznal, že sa čin naozaj stal a zasiahlo ho to. "Je to bar, do ktorého chodím celý život, pretože som býval niekoľko stoviek metrov od neho... Stretol som sa tam s kamarátom a máme to tam radi," priznal politik. Turkovi sa ako takému nestalo takmer nič, no jeden z jeho ochrankárov musel putovať k zdravotníkom do nemocnice, kde sa vraj bude zotavovať mesiace.
Útok na čestného prezidenta Motoristov potvrdila aj ich hovorkyňa Lenka Tichá. Pre redakciu iDNES.cz povedala, že musela zasiahnuť súkromná ochranka Filipa Turka. "Ochranka zabránila, aby sa k nemu dostali. Začalo to ako úplne pokojná atmosféra, potom vraj do neho ale začal útočiť opitý muž. Neskôr pán Turek odišiel na toaletu a veľmi rýchlo sa to zomlelo," dodala Tichá s tým, že po incidente Turek z miesta radšej odišiel.
Žiadna bitka, len porezanie sa o pohár, tvrdí polícia
Polícia sa na to však pozerá inak. "Žiadna potýčka to nebola. Nejaký muž sa tam porezal o rozbitý pohár, a tak tam zasahovala záchranná služba. My ako polícia tam nič neriešime. Malo ísť o nejaké porezanie v rámci pádu na zem, takže to tam bolo v kompetencii záchranárov. Žiadne protiprávne konanie sme nezistili," povedal pre iDNES.cz hovorca polície Ján Daněk.