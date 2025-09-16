Putin je v koncoch: Rusko sa topí v ekonomickej kríze! Šéf Kremľa už to nedokáže zakrývať

MOSKVA - Rastúce ceny benzínu, inflácia a hospodársky pokles – to sú ťažkosti, ktoré momentálne dusia ruské hospodárstvo. Odborníci upozorňujú, že situácia sa ďalej zhoršuje a ani Kremeľ už nedokáže presviedčať verejnosť, že všetko funguje bez problémov.
Recesia, ktorú Moskva nepriznáva
Podľa magazínu Fortune ruská centrálna banka minulý týždeň opäť znížila úrokové sadzby. Vedenie banky síce tvrdí, že nejde o recesiu, ale iba o „ochladenie“, čísla však hovoria jasne: HDP krajiny klesá dva kvartály za sebou, čo podľa ekonómov napĺňa definíciu technickej recesie.
Lipsits: „Kríza pokračuje a skrývať ju už nemožno“
Ekonomické problémy sa čoraz viac dotýkajú bežných obyvateľov a ich existenciu v náznakoch pripúšťa aj samotný režim. „Kríza pokračuje, rozvíja sa, rastie a zintenzívňuje sa. A stáva sa nemožné to úplne skryť. A ani klamať donekonečna nie je dobré, pretože potom sa obyvatelia raz prebudia a povedia si: ‚Prečo ste nám nepovedali, že situácia v krajine je zlá?‘“ povedal pre Rádio Sloboda ruský ekonóm Igor Lipsits.
Pohonné hmoty zdraželi o tretinu
Ľudia v Rusku čelia aj problémom na čerpacích staniciach. Po útokoch ukrajinských síl na ropnú infraštruktúru sa objavili dlhé rady a liter benzínu zdražel zo 45 rubľov (0,46 eura) na 60 rubľov (0,61 eura), teda o 30 %.
Inflácia a možné zvýšenie daní
Vysoká inflácia zostáva trvalým javom, pričom odborníci upozorňujú, že pripravované zvýšenie daní, o ktorom sa v ruských politických kuloároch čoraz viac hovorí, môže situáciu ešte viac zhoršiť.
Bakalejko: „Ekonomické ťažkosti nahrávajú Putinovi“
Niektorí experti tvrdia, že zlá finančná situácia ľudí môže paradoxne pomôcť Kremľu. „Buď zostanú bez peňazí, bez práce a bez jedla, alebo podpíšu zmluvu s ministerstvom obrany, pretože na to sa peniaze vždy nájdu. Takže ekonomické problémy vlastne hrajú Vladimirovi Putinovi priamo do karát,“ uviedol ruský ekonomický komentátor Bogdan Bakalejko.
Petersonov inštitút: Budúcnosť závisí od ropy a sankcií
Iní analytici naopak upozorňujú, že prehlbujúca sa kríza môže ohroziť samotný režim. Petersonov inštitút pre medzinárodnú ekonomiku zdôrazňuje, že schopnosť Ruska pokračovať vo vojne úzko súvisí s cenami ropy a s tým, či západné sankcie ostanú v platnosti. „Ak Rusko utrpí na bojisku neúspechy a zároveň sa bude potýkať s obmedzenými zdrojmi, môže byť nútené zmeniť svoj prístup – buď znížením ofenzívy, alebo väčšou ochotou k rokovaniam,“ dodáva inštitút.