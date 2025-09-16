Inflácia na Slovensku sa v auguste spomalila na 4,2 %, informuje Štatistický úrad

BRATISLAVA - Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v auguste pokleslo na 4,2 % z júlových 4,4 %. Stále to však patrilo medzi tri najvyššie hodnoty od decembra 2023. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Medziročný rast cien evidovalo všetkých 12 odborov, a to od 2,1 % v odbore doprava po 10 % v odbore vzdelávanie. Významný vplyv na celkový medziročný vývoj mali vyššie ceny v troch odboroch s medziročným rastom nad 6 %, a to v reštauráciách a hoteloch, potom aj pri alkoholických nápojoch s tabakom, a tiež za rozličné tovary a služby, kam patria napríklad poistenia, kadernícke a sociálne služby a osobné doplnky.Druhá najvýznamnejšia zložka výdavkov domácností - potraviny s nealko nápojmi evidovali ceny medziročne vyššie o 3,9 %. Tempo rastu spomalilo a po dvoch mesiacoch kleslo na menej ako 4 %. Vyššie ceny ako pred rokom evidovalo sedem z deviatich potravinových zložiek, najvyššie tempo rastu nad 8 % bolo pri olejoch a tukoch, taktiež pri mlieku, syroch a vajciach, ako aj pri ovocí. Naďalej sa lacnejšie predávalo mäso a tiež zelenina. Dvojciferný rast cien nealko nápojov sa zdynamizoval nad úroveň 19 %.
Najnižšie tempo rastu cien v medziročnom porovnaní pod úrovňou 3 % zaznamenali odbory bývanie s energiami, zdravotníctvo a tiež doprava.Medzimesačne spotrebiteľské ceny v auguste vzrástli v priemere o 0,1 %. Spomedzi 12 odborov ceny medzimesačne vzrástli v piatich a rovnako v piatich odboroch poklesli. V dvoch odboroch zostali ceny rovnaké. Dynamika zmien sa pohybovala od poklesu o 0,5 % v odbore nábytok a bytové zariadenia po rast na úrovni 1,9 % v odbore doprava.
Najvýraznejší vplyv na medzimesačnej úrovni malo zdražovanie v odbore doprava, a to najmä dynamický nárast cien leteckej a kombinovanej osobnej dopravy (integrované systémy dopravy). Naopak, po dvoch mesiacoch rastu klesli ceny pohonných látok o 0,1 %. Infláciu negatívne ovplyvnili aj vyššie ceny v odbore reštaurácie a hotely o 0,2 %, drahšie bolo stravovanie v reštauráciách a kaviarňach. Druhýkrát v tomto roku rástli aj ceny v odbore pošty a spoje, a to o 0,5 % (v januári bol rast o 4,3 %). Zvýšili sa ceny za telefónne služby.Pozitívny vplyv na vývoj inflácie mal nulový rast cien potravín a nealko nápojov či cien za bývanie a energie. Tieto dva odbory tvoria najväčšiu časť výdavkov spotrebiteľov. Bez zmeny zostali medzimesačne aj ceny samotných potravín, bol to druhý najlepší mesačný výsledok od začiatku roka. Ceny nealko nápojov naďalej rástli (+0,4 %), ale pomalšie ako v predošlých mesiacoch.