MIMORIADNY ONLINE Ukrajina útočila na infraštruktúru v Rusku! Trump označil Rusko za agresora

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v nedeľu vo svojom večernom videoprejave poďakoval ukrajinskej armáde za zničenie zariadení ruskej ropnej a plynárenskej infraštruktúry. Situáciu sledujeme online.

11:50 Americký prezident Donald Trump sa konečne rozhodol označiť Rusko za agresora vo vojne na Ukrajine, napísal magazín Politico, ktorý si všimol jeho nedeľňajšie vyjadrenie novinárom. Podľa magazínu to dokazuje, že Trump zaujal voči Moskve tvrdší postoj.

10:30 Kazetová munícia pripravila o život alebo zranila od začiatku ruskej invázie viac než 1200 civilistov na Ukrajine. Uvádza to v pondelok zverejnená výročná správa medzinárodného hnutia Koalícia proti kazetovej munícii (CMC), ktorá sa zasadzuje za jej likvidáciu. Zatiaľ čo aj Ukrajina túto muníciu používala, Rusko ju podľa správy nasadzuje „vo veľkej miere“ od prvého dňa vojny. Informuje správa agentúry AFP.

10:00 Starlink „nefunguje na celej frontovej línii“ na Ukrajine, internetové služby trpia globálnym výpadkom.  Služba sa stala životne dôležitou pre nemocnice, školy a vojenské jednotky v frontovej línii po celej Ukrajine.

9:22 Ruské rakety v Sumskej oblasti na severe Ukrajiny v nedeľu neskoro večer zasiahli pole, na ktorom ľudia zožali úrodu. Jedenásť ich utrpelo zranenia, informujú ukrajinské médiá s odvolaním sa na úrady v tomto regióne pri hraniciach s Ruskom a prokuratúru.

8:15 Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v nedeľňajšom rozhovore pre verejnoprávnu stanicu ZDF uviedol, že Rusko musí pre nedávne narušenie poľského vzdušného priestoru a podobnom incidente v Rumunsku čeliť silnejšiemu nátlaku. Moskvu varoval, že Severoatlantická aliancia bude reagovať rázne, píše správa agentúry DPA.

7:00 Väčšina Nemcov sa obáva potenciálneho ruského útoku na niektorú z členských krajín NATO po narušení poľského vzdušného priestoru dronmi, uvádza prieskum inštitútu Insa zverejnený v nedeľu. Informuje správa agentúry DPA.

6:00 Prítomnosť ruských dronov v rumunskom vzdušnom priestore je neprijateľným narušením suverenity členského štátu Európskej únie. Na sieti X to dnes napísala šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. Incident sa stal v sobotu a Kallasová ho označila za pokračujúcu eskaláciu, ktorá ohrozuje bezpečnosť regiónu. Rumunské ministerstvo zahraničia si dnes kvôli tomuto incidentu predvolalo ruského veľvyslanca, informovala agentúra AFP.

Najúčinnejšie sankcie

Ako informovala britská stanica BBC, Zelenskyj označil útoky na ruské ropné rafinérie, ich terminály a ropné sklady za „najúčinnejšie sankcie.., ktoré fungujú najrýchlejšie“. Tieto útoky podľa neho výrazne obmedzujú kapacity ruského ropného priemyslu „a to výrazne obmedzuje vojnu.“  Zelenskyj takto reagoval na nedeľné správy, že ukrajinské drony zasiahli jednu z najväčších ruských ropných rafinérií nachádzajúcu sa v meste Kiriši v Leningradskej oblasti na severozápade európskej časti Ruska. Spomenul aj ukrajinský útok na ruský prístav Primorsk -, kde podľa Ukrajinou overených informácií došlo k „významným škodám“. 

Medzičasom ruské ministerstvo obrany v nedeľu podvečer informovalo, že ruské systémy protivzdušnej obrany v noci na nedeľu zostrelili najmenej 361 dronov, ako aj štyri navádzané letecké bomby a raketu HIMARS vyrábanú v USA. Podrobnosti o mieste útokov ruské ministerstvo neposkytlo. Priznalo však požiar v rafinérii Kirišinefteorgsintez, jedna z dvoch najväčších rafinérií v Rusku. Gubernátor Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko uviedol, že v oblasti Kiriši boli zničené tri ukrajinské drony a že požiar spôsobený padajúcimi troskami bol uhasený. Incident sa zaobišiel bez obetí a zranených.         

Ukrajinské velenie útok na rafinériu v Kiriši potvrdilo a označilo ho za úspešný. Agentúra Reuters nateraz nebola schopná bezprostredne overiť rozsah prípadných škôd v tomto objekte. Rafinéria v Kiriši spracuje približne 17,7 milióna metrických ton ročne (355.000 barelov denne) ruskej ropy, čo predstavuje 6,4 percenta z celkovej produkcie krajiny.

USA zvýšili tlak na krajiny NATO

USA v posledných týždňoch zvýšili tlak na krajiny NATO, aby sprísnili energetické sankcie voči Rusku v snahe obmedziť jeho príjmy z predaja energonosičov. Prezident USA Donald Trump v sobotu deklaroval, že USA sú pripravené uvaliť na Rusko nové sankcie, ale iba ak všetky krajiny NATO prestanú nakupovať ruskú ropu a zavedú podobné opatrenia ako USA. Reuters doplnil, že EÚ sa drží svojho termínu na postupné ukončenie dovozu ruskej ropy a plynu do roku 2028. Rozhodla tak minulý týždeň, a to aj napriek tlaku USA, aby konala rýchlejšie.

