Utorok16. september 2025, meniny má Ľudmila, zajtra Olympia, Melisa

Putinov priateľ sa totálne opustil: Desivé vyhrážky! Hrozí otvorenou vojnou s NATO

Dmitrij Medvedev
Dmitrij Medvedev (Zdroj: TASR/AP/Ekaterina Shtukina)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA - Bývalý prezident Ruska a súčasný podpredseda ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev opäť vyvolal rozruch. Vo svojom najnovšom vyhlásení pohrozil, že prípadné zostrelenie ruských dronov jednotkami NATO by bolo pre Moskvu jasným signálom otvorenej vojny. Súčasne zaútočil aj na plán Západu, ktorý zvažuje využitie zmrazených ruských aktív na obnovu Ukrajiny.

Zostrelenie dronov by znamenalo vojnu

Ako uvádza portál RBC-Ukraine, Medvedev vo svojom príspevku na Telegrame reagoval na úvahy, aby Severoatlantická aliancia prevzala ochranu vzdušného priestoru nad západnou Ukrajinou.

„Ak by sa uskutočnil provokatívny návrh Kyjeva, podľa ktorého by armády členských krajín NATO ničili naše bezpilotné lietadlá nad ukrajinským územím, malo by to iba jeden následok – vojnu medzi NATO a Ruskom,“ napísal.

Návrh sa znovu dostáva do hry

Myšlienka, aby NATO monitorovalo západoukrajinské nebo, sa objavila už minulý rok. Vtedy západné vlády neprejavili ochotu ju podporiť. Po nedávnom incidente, keď ruské drony prenikli do poľského vzdušného priestoru, sa však téma opäť otvorila a Kyjev ju začal presadzovať intenzívnejšie.

Zmrazený majetok ako ďalšia rozbuška

Medvedev sa ostro vyjadril aj k plánu krajín Európskej únie, ktoré chcú zmrazené ruské aktíva použiť na povojnovú obnovu Ukrajiny. Podľa neho by takýto krok neostal bez následkov.

„Ak sa o to pokúsia, Rusko si pôjde po štátoch EÚ aj po bruselských eurodegenerátoch, ktorí sa snažia zmocniť nášho majetku,“ citoval ho portál Polsat News.

Viac o téme: MajetokVojnaRuskoNATODmitrij MedvedevDrony
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nad vládnymi budovami vo
MIMORIADNY ONLINE Poliaci zneškodnili ruský dron, lietal nad palácom Belweder vo Varšave!
Zahraničné
Dmitrij Medvedev povedal, čo
Vystrašená Moskva: Fínsko na nás plánuje útok ako nacisti! TOTO je jeho cieľom
Zahraničné
Dmitrij Medvedev
Posmešné hlasy z Moskvy po summite u Trumpa: Brusel by mal prestať brechať! TAKTO nazvali Zelenského
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany SaS na tému Ficova likvidácia živnostníkov
Tlačová konferencia strany SaS na tému Ficova likvidácia živnostníkov
Správy
Ján Ferenčák o aktuálnej politickej situácii a predkladaných návrhoch zákonov
Ján Ferenčák o aktuálnej politickej situácii a predkladaných návrhoch zákonov
Správy
Vyhliadkovú vežu na kopci Hradová zrekonštruujú a zmodernizujú
Vyhliadkovú vežu na kopci Hradová zrekonštruujú a zmodernizujú
Správy

Domáce správy

Slovenskí kuriéri populárnej spoločnosti
Slovenskí kuriéri populárnej spoločnosti sa BÚRIA: Nie sme roboti ani OTROCI! Firma im potichu znížila odmeny
Domáce
Tu nuda nehrozí: Najoriginálnejšie
Tu nuda nehrozí: Najoriginálnejšie múzeá Slovenska lákajú na interaktívne prvky
dromedar.sk
FOTO Dráma v Nitre: Vodič
Dráma v Nitre: Vodič zrazil chodkyňu! Žena skončila s ťažkými zraneniami v nemocnici
Domáce
POŽIAR lesného traktora: Hasiči zasahovali na štvorkolkách! Škoda je 120-tisíc eur
POŽIAR lesného traktora: Hasiči zasahovali na štvorkolkách! Škoda je 120-tisíc eur
Humenné

Zahraničné

AKTUALIZOVANÉ Ursula von der Leyenová
Eurokomisia von der Leyenovej bude čeliť dvom hlasovaniam o nedôvere
Zahraničné
Nové zistenie o rakete,
Nové zistenie o rakete, ktorá zasiahla rodinný dom v Poľsku: Bola poľská! Vypálila ju ich vlastná F-16
Zahraničné
Dmitrij Medvedev
Putinov priateľ sa totálne opustil: Desivé vyhrážky! Hrozí otvorenou vojnou s NATO
Zahraničné
Obľúbený diskontný reťazec má zatvoriť stovky pobočiek: Reakcia spoločnosti! TAKÁTO je situácia na Slovensku
Domáce

Prominenti

Zomrel legendárny Robert Redford
Zomrel legendárny Robert Redford (†89): Hollywood v SMÚTKU!
Zahraniční prominenti
Marcel Forgáč a Zdena
Marcel Forgáč okúsil HERECTVO: Stvárnil legendu! Pozrite si tú podobnosť
Domáci prominenti
SMÚTOK v hereckom svete:
SMÚTOK v hereckom svete: Zomrela herečka (†91) z Priateľov!
Zahraniční prominenti
Markíza média párty. Na
Kristián Macháček hrá v Sľube, ale AJ jeho BRAT túži po šoubiznise: Vybaví mu teplé miestečko?!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

HOROR na dovolenke: Žena
HOROR na dovolenke: Žena po návrate do hotelovej izby zažila šok! Pod posteľou objavila cudzieho muža
Zaujímavosti
FOTO Návšteva zoo sa zmenila
Návšteva zoo sa zmenila na boj o život! Levy roztrhali ošetrovateľa pred očami návštevníkov: Tí s hrôzou kričali o pomoc
Zaujímavosti
Mesto dvoch morí: Sestri
Mesto dvoch morí: Sestri Levante je jedným z najčarovnejších miest v Taliansku
dromedar.sk
NEUVERITEĽNÝ pohľad počas letu:
NEUVERITEĽNÝ pohľad počas letu: VIDEO Žena si začala v lietadle pripravovať cestoviny! NECHUTNÉ a nehygienické
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk

Ekonomika

V Trnave vyrobili už päť miliónov áut: Pozrite si unikátne zábery zo závodu! (foto)
V Trnave vyrobili už päť miliónov áut: Pozrite si unikátne zábery zo závodu! (foto)
Zvýšenie DPH sa dotkne obľúbených potravín: Pozrite si, čo všetko zdražie!
Zvýšenie DPH sa dotkne obľúbených potravín: Pozrite si, čo všetko zdražie!
MOL objavil ďalšiu ropu v Maďarsku: Prezradil, kde sa bude spracovávať! (foto)
MOL objavil ďalšiu ropu v Maďarsku: Prezradil, kde sa bude spracovávať! (foto)
TOP 10 najdrahších filmov, aké boli kedy natočené: Niektoré vás určite prekvapia!
TOP 10 najdrahších filmov, aké boli kedy natočené: Niektoré vás určite prekvapia!

Šport

Neuveriteľná tragédia: Mladý hokejista (†25) prišiel o život pri dopravnej nehode
Neuveriteľná tragédia: Mladý hokejista (†25) prišiel o život pri dopravnej nehode
Zámorské súťaže
Prestupové zemetrasenie u susedov: Futbalový majster sveta si zahrá poľskú najvyššiu súťaž
Prestupové zemetrasenie u susedov: Futbalový majster sveta si zahrá poľskú najvyššiu súťaž
Ostatné
Slávna značka, ktorú reprezentujú aj Slováci: Český klub všemožne hľadá spôsoby na záchranu
Slávna značka, ktorú reprezentujú aj Slováci: Český klub všemožne hľadá spôsoby na záchranu
Tipsport ELH
VIDEO Meno Hamšík má cveng na celom svete: Slovenský velikán nastúpil po boku futbalových legiend
VIDEO Meno Hamšík má cveng na celom svete: Slovenský velikán nastúpil po boku futbalových legiend
Ostatné

Auto-moto

Dokáže nová Škoda Epiq poraziť populárny Kamiq? Nové robustné SUV prichádza
Dokáže nová Škoda Epiq poraziť populárny Kamiq? Nové robustné SUV prichádza
Novinky
Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Novinky
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Novinky

Kariéra a motivácia

Prečo stále odkladáme dôležité úlohy? Objavte, ako prekonať prokrastináciu a konečne začať!
Prečo stále odkladáme dôležité úlohy? Objavte, ako prekonať prokrastináciu a konečne začať!
Motivácia a produktivita
Quiet quitting na Slovensku: Tichý odchod, ktorý hovorí nahlas
Quiet quitting na Slovensku: Tichý odchod, ktorý hovorí nahlas
Prostredie práce
Koľko dnes trvá nájsť si novú prácu? Rozhoduje vek, lokalita aj to, čo máte v životopise
Koľko dnes trvá nájsť si novú prácu? Rozhoduje vek, lokalita aj to, čo máte v životopise
Hľadám prácu
Tajná zbraň úspechu v práci? Hybridný režim mení pravidlá hry viac, než si myslíte!
Tajná zbraň úspechu v práci? Hybridný režim mení pravidlá hry viac, než si myslíte!
Prostredie práce

Varenie a recepty

Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Ako zavariť jablká na štrúdľu: Pečenie bez šúpania a strúhania
Ako zavariť jablká na štrúdľu: Pečenie bez šúpania a strúhania
Rady a tipy
Zemiaková kaša, čo s ňou? Tomuto sa vyhnite pri jej príprave
Zemiaková kaša, čo s ňou? Tomuto sa vyhnite pri jej príprave
Rady a tipy

Technológie

Rusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtým
Rusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtým
Armádne technológie
Stačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšie
Stačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšie
Android
Oskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikov
Oskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikov
Filmy a seriály
Vedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetám
Vedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetám
Veda a výskum

Bývanie

Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať

Pre kutilov

TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Recepty
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Vykurovanie
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia si vyžadujú najviac pozornosti od partnera a komplikuje im to vzťahy: Našli ste sa?
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia si vyžadujú najviac pozornosti od partnera a komplikuje im to vzťahy: Našli ste sa?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slovenskí kuriéri populárnej spoločnosti
Domáce
Slovenskí kuriéri populárnej spoločnosti sa BÚRIA: Nie sme roboti ani OTROCI! Firma im potichu znížila odmeny
Nové zistenie o rakete,
Zahraničné
Nové zistenie o rakete, ktorá zasiahla rodinný dom v Poľsku: Bola poľská! Vypálila ju ich vlastná F-16
Dmitrij Medvedev
Zahraničné
Putinov priateľ sa totálne opustil: Desivé vyhrážky! Hrozí otvorenou vojnou s NATO
Domáce
Obľúbený diskontný reťazec má zatvoriť stovky pobočiek: Reakcia spoločnosti! TAKÁTO je situácia na Slovensku

Ďalšie zo Zoznamu