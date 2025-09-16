Putinov priateľ sa totálne opustil: Desivé vyhrážky! Hrozí otvorenou vojnou s NATO

MOSKVA - Bývalý prezident Ruska a súčasný podpredseda ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev opäť vyvolal rozruch. Vo svojom najnovšom vyhlásení pohrozil, že prípadné zostrelenie ruských dronov jednotkami NATO by bolo pre Moskvu jasným signálom otvorenej vojny. Súčasne zaútočil aj na plán Západu, ktorý zvažuje využitie zmrazených ruských aktív na obnovu Ukrajiny.
Zostrelenie dronov by znamenalo vojnu
Ako uvádza portál RBC-Ukraine, Medvedev vo svojom príspevku na Telegrame reagoval na úvahy, aby Severoatlantická aliancia prevzala ochranu vzdušného priestoru nad západnou Ukrajinou.
„Ak by sa uskutočnil provokatívny návrh Kyjeva, podľa ktorého by armády členských krajín NATO ničili naše bezpilotné lietadlá nad ukrajinským územím, malo by to iba jeden následok – vojnu medzi NATO a Ruskom,“ napísal.
Návrh sa znovu dostáva do hry
Myšlienka, aby NATO monitorovalo západoukrajinské nebo, sa objavila už minulý rok. Vtedy západné vlády neprejavili ochotu ju podporiť. Po nedávnom incidente, keď ruské drony prenikli do poľského vzdušného priestoru, sa však téma opäť otvorila a Kyjev ju začal presadzovať intenzívnejšie.
Zmrazený majetok ako ďalšia rozbuška
Medvedev sa ostro vyjadril aj k plánu krajín Európskej únie, ktoré chcú zmrazené ruské aktíva použiť na povojnovú obnovu Ukrajiny. Podľa neho by takýto krok neostal bez následkov.
„Ak sa o to pokúsia, Rusko si pôjde po štátoch EÚ aj po bruselských eurodegenerátoch, ktorí sa snažia zmocniť nášho majetku,“ citoval ho portál Polsat News.