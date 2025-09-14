Nedeľa14. september 2025, meniny má Ľudomil, Radka, zajtra Jolana

Podozrivý z vraždy Charlieho Kirka mlčí: Nespolupracuje s políciou, k ​​činu sa nepriznal

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Federal Bureau of Investigation via AP, TASR/Tess Crowley/The Deseret News via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Muž podozrivý z vraždy amerického konzervatívneho aktivistu a influencera Charlieho Kirka „nespolupracuje“ s vyšetrovateľmi a k ​​činu sa nepriznal. Vo vysielaní televízie ABC to v nedeľu povedal Spencer Cox, guvernér amerického štátu Utah, kde došlo ku Kirkovmu smrteľnému postreleniu.

„Nepriznal sa, nespolupracuje, ale všetci okolo neho spolupracujú,“ povedal Cox v televízii ABC v súvislosti s útokom na Kirka, ktorý v stredu zomrel na následky strelného poranenia krku počas debaty so študentmi Utah Valley University. Tieto Coxove vyhlásenia sa objavili po správach, že úrady majú v úmysle obviniť podozrivého 22-ročného Tylera Robinsona z vraždy prvého stupňa, nezákonného použitia strelnej zbrane a marenia spravodlivosti. Vznesenie obvinení voči Robinsonovi sa očakáva v utorok 16. septembra. Momentálne je vo väznici okresu Orem, kde sídli aj univerzita, na ktorej bol zločin spáchaný.

Robinson je najstarší z troch bratov a žil so svojimi rodičmi v okrese Washington v Utahu, kde bola jeho rodina registrovaná ako republikáni. Podľa údajov z tohto leta však nemal žiadnu formálnu politickú príslušnosť a v posledných voľbách nevolil. Ľudia z Robinsonovho okolia uviedli, že je inteligentným človekom a že trávil veľa času hraním videohier. V posledných rokoch sa však o politiku zaujímal viac a na rodinnej večeri pred 10. septembrom spomenul, že Kirk je v Utahu. Guvernér Cox v rozhovoroch pre médiá v nedeľu tvrdil, že Robinson vyznával „ľavicovú ideológiu“, hoci nebol spojený so žiadnou politickou stranou a jeho rodičia sú republikáni.

Robinson mal vzťah s transrodovou osobou

V rozhovore pre CNN Cox uviedol, že Robinson mal vzťah s transrodovou osobou, ktorá prechádza tranzíciou na ženu. „Netušil/-a, čo Robinson chystá, a momentálne spolupracuje s vyšetrovateľmi,“ dodal guvernér s tým, že zatiaľ nie je jasné, či táto tranzícia súvisela s motívom vraždy Kirka, ktorý bol blízkym spojencom bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Keď niekoľko amerických médií v sobotu informovalo o Robinsonovom vzťahu s transrodovou osobou, vyvolalo to hnev aktivistov krajne pravicového spektra, pre ktorých sú otázky rodovej identity kľúčovou témou. Konzervatívna influencerka Laura Loomerová, ktorá má prístup k Trumpovi, napr. vyzvala vyhlásiť trans hnutia za „teroristické“ a majiteľ platformy X Elon Musk zverejnil viacero príspevkov vyzývajúcich na zákaz liečby rodovej identity a odsudzujúcich ľavicovú ideológiu.

Kirk bol zakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie Turning Point USA a ostro kritizoval hnutie za práva transrodových osôb. Často sa odvolával na kresťanskú vieru a kritizoval to, čo označoval za „genderovú ideológiu“. Organizácia Turning Point USA oznámila, že pietna spomienka na Kirka sa uskutoční 21. septembra na futbalovom štadióne pri Phoenixe v štáte Arizona. Očakáva sa aj účasť Donalda Trumpa.

Viac o téme: USAVraždaCharlie Kirk
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Situácia v Rumunsku graduje:
Situácia v Rumunsku graduje: Po nasadení F-16 proti ruskému dronu urobili ďalší krok! Hromží aj Brusel
Zahraničné
Otázky v prípade vraždy
Otázky v prípade vraždy Charlieho Kirka: Záhadné nápisy na nábojniciach! TIETO slová vyvolávajú zmätok
Zahraničné
Donald Trump
Trump si na výročie 11. septembra pozrel zápas Yankees priamo na štadióne
Zahraničné
FBI zverejnila fotografie podozrivého
Úrady ďalej pátrajú po strelcovi: Zverejnili video z úteku podozrivého
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vinobranie v Rači poznačil dážď
Vinobranie v Rači poznačil dážď
Správy
Posviacka obnovených zastavení krížovej cesty na bratislavskej Kalvárii
Posviacka obnovených zastavení krížovej cesty na bratislavskej Kalvárii
Správy
Renault Clio 6. generácie prichádza
Renault Clio 6. generácie prichádza
Auto-Moto

Domáce správy

Veľké rošády v parlamente:
Veľké rošády v parlamente: K smerákom sa má vrátiť známy odídenec!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ V Malinove došlo k
V Malinove došlo k výbuchu v bytovke: Zásah všetkých zložiek, ľudí evakuovali! FOTO skazy po výbuchu
Domáce
Dráma v Belianskej jaskyni:
Dráma v Belianskej jaskyni: Poľský turista mal prekolapsový stav
Domáce
Krupina chystá veľkú obnovu Múzea Andreja Sládkoviča: Hľadá sa zhotoviteľ, ponuky už prijímajú
Krupina chystá veľkú obnovu Múzea Andreja Sládkoviča: Hľadá sa zhotoviteľ, ponuky už prijímajú
Banská Bystrica

Zahraničné

Pracovníci útulku sa nadýchali
Pracovníci útulku sa nadýchali dymu z metamfetamínu! Potom prišlo prekvapenie: Spaľovala ho samotná FBI
Zahraničné
Podozrivý z vraždy Charlieho
Podozrivý z vraždy Charlieho Kirka mlčí: Nespolupracuje s políciou, k ​​činu sa nepriznal
Zahraničné
Situácia v Rumunsku graduje:
Situácia v Rumunsku graduje: Po nasadení F-16 proti ruskému dronu urobili ďalší krok! Hromží aj Brusel
Zahraničné
Na Irynu zaútočil muž
Otec zavraždenej Iryny (†23) sa nemohol rozlúčiť s milovanou dcérou: Stanislava nepustili do USA ani na pohreb!
Zahraničné

Prominenti

SMUTNÝ POHĽAD na vilu
SMUTNÝ POHĽAD na vilu z Love Islandu: Opustená a chátra... Bývalí súťažiaci sú v slzách!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Slávna speváčka sa OPÄŤ
Slávna speváčka sa OPÄŤ vydala: DRUHÁ SVADBA za 2 mesiace!
Zahraniční prominenti
FOTO VNÚTRI! Víťazka Let's Dance sa
Víťazka Let's Dance sa VYDALA: Áno povedala hokejistovi... Bola z nej KRÁSNA NEVESTA!
Domáci prominenti
Didiana o svojich kulinárskych
Didiana o svojich kulinárskych zručnostiach: Fúha, to neznie dobre!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

ŠOK v nemocnici: Doktor
ŠOK v nemocnici: Doktor sa počas operácie oddával vášni so sestričkou! Pacient pri nich ležal v narkóze
Zaujímavosti
Orálny sex nie je
Orálny sex nie je len o uspokojení, zlepšuje náladu, spánok aj celkové zdravie
vysetrenie.sk
FOTO Ale Gaucha
Odmietajú ju kvôli vzhľadu: Mladá žena po 50 pohovoroch stále bez zamestnania! Teraz zarába tisíce
Zaujímavosti
Pozor na obľúbené nápoje:
Pozor na obľúbené nápoje: Sladené limonády a alkohol môžu doslova ničiť vlasy! Pomocnú ruku podá tento vitamín
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

Ukrajina žiada na obranu obrovskú sumu: Navrhuje siahnuť na zmrazené ruské aktíva!
Ukrajina žiada na obranu obrovskú sumu: Navrhuje siahnuť na zmrazené ruské aktíva!
Samojazdiacich áut sa zrejme nedočkáme: Tesla potichu zmenila kľúčovú definíciu!
Samojazdiacich áut sa zrejme nedočkáme: Tesla potichu zmenila kľúčovú definíciu!
Transakčná daň by nemusela byť pre všetkých: Kamenický naznačil, kto by sa jej mohol vyhnúť!
Transakčná daň by nemusela byť pre všetkých: Kamenický naznačil, kto by sa jej mohol vyhnúť!
V Európe pribudne prvý malý modulárny jadrový reaktor: Postavia ho u nášho suseda! (foto)
V Európe pribudne prvý malý modulárny jadrový reaktor: Postavia ho u nášho suseda! (foto)

Šport

VIDEO Zašlo to až príliš ďaleko! Madrid je hore nohami, slávne preteky zrušili celú etapu
VIDEO Zašlo to až príliš ďaleko! Madrid je hore nohami, slávne preteky zrušili celú etapu
La Vuelta
V poslednej tretine sa s gólmi roztrhlo vrece: Drámu Košíc s Liptákmi rozlúskli nájazdy
V poslednej tretine sa s gólmi roztrhlo vrece: Drámu Košíc s Liptákmi rozlúskli nájazdy
Tipsport liga
Napravili si chuť a prvýkrát zabodovali: Prekliatie Slovana na Spiši je definitívne ukončené!
Napravili si chuť a prvýkrát zabodovali: Prekliatie Slovana na Spiši je definitívne ukončené!
Tipsport liga
Manchester je po dlhej dobe opäť modrý: Po piatich neúspechoch sa Citizens konečne dočkali
Manchester je po dlhej dobe opäť modrý: Po piatich neúspechoch sa Citizens konečne dočkali
Premier League

Auto-moto

Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Novinky
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Novinky
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Prišli ste o prácu? Toto je 5 krokov, ktoré by ste mali urobiť čo najskôr
Prišli ste o prácu? Toto je 5 krokov, ktoré by ste mali urobiť čo najskôr
Hľadám prácu
Nečakané výdavky vás už nezaskočia: Naučte sa odkladať si každý mesiac bez stresu
Nečakané výdavky vás už nezaskočia: Naučte sa odkladať si každý mesiac bez stresu
Rady, tipy a triky
Kariérny posun po 40-ke? Nie je neskoro začať, práve naopak
Kariérny posun po 40-ke? Nie je neskoro začať, práve naopak
Motivácia a inšpirácia
Trh práce ovplyvnili dva nové fenomény: V čom spočívajú job hugging a quiet cracking?
Trh práce ovplyvnili dva nové fenomény: V čom spočívajú job hugging a quiet cracking?
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Výber receptov
Najrýchlejšia tekvicová polievka: Zachráni všedný obed aj večeru
Najrýchlejšia tekvicová polievka: Zachráni všedný obed aj večeru
Výber receptov

Technológie

Toto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermi
Toto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermi
Android
Používame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiež
Používame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiež
Bezpečnosť
Zabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždy
Zabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždy
Veda a výskum
Zamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dych
Zamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dych
Návody

Bývanie

Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?

Pre kutilov

Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Vykurovanie
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Záhrada
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Recepty
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Roky som žila s jedným mužom len ako jeho trofej: Keď urobil pred známymi jednu vec, povedala som si dosť
Sex a vzťahy
Roky som žila s jedným mužom len ako jeho trofej: Keď urobil pred známymi jednu vec, povedala som si dosť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pracovníci útulku sa nadýchali
Zahraničné
Pracovníci útulku sa nadýchali dymu z metamfetamínu! Potom prišlo prekvapenie: Spaľovala ho samotná FBI
Situácia v Rumunsku graduje:
Zahraničné
Situácia v Rumunsku graduje: Po nasadení F-16 proti ruskému dronu urobili ďalší krok! Hromží aj Brusel
Na Irynu zaútočil muž
Zahraničné
Otec zavraždenej Iryny (†23) sa nemohol rozlúčiť s milovanou dcérou: Stanislava nepustili do USA ani na pohreb!
Karol Nawrocki
Zahraničné
Operácia Eastern Sentry sa začala: Poľsko dalo súhlas s prítomnosťou vojakov NATO na svojom území!

Ďalšie zo Zoznamu