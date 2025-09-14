Nedeľa14. september 2025, meniny má Ľudomil, Radka, zajtra Jolana

Nový francúzsky premiér upúšťa od rušenia dvoch štátnych sviatkov

Sébastien Lecornu
Sébastien Lecornu (Zdroj: SITA/AP Photo/Anupam Nath)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PARÍŽ - Nový francúzsky premiér Sébastien Lecornu upúšťa od kontroverzného návrhu na zrušenie dvoch štátnych sviatkov, ktoré malo byť súčasťou rozpočtových opatrení zameraných na zníženie deficitu. V nedeľu o tom informovala agentúra DPA.

Lecornuov predchodca na poste premiéra, Francois Bayrou, prišiel v lete s návrhom, aby Veľkonočný pondelok a 8. máj ako deň víťazstva prestali byť vo Francúzsku štátnymi sviatkami. Tento krok mal štátu priniesť približne 4,2 miliardy eur vďaka zvýšeniu počtu pracovných dní a zníženiu nákladov na sviatky. Tento návrh vyvolal kritiku zo strany odborových zväzov, politických strán a verejnosti a viedol k vzniku protestného hnutia pod názvom „Zablokujme všetko“ (Bloquons tout).

„Chcem ušetriť tých, ktorí pracujú. Preto som sa rozhodol stiahnuť (návrh na) zrušenie dvoch štátnych sviatkov,“ vysvetlil v rozhovore, ktorý uverejnilo niekoľko regionálnych novín vrátane Ouest-France, La Voix du Nord a Sud-Ouest. Premiér chce viesť „dialóg so sociálnymi partnermi“, aby našiel „iné zdroje financovania“. Generálna tajomníčka Francúzskej konfederácie odborových zväzov (CFDT) Marylise Léonová privítala „túto prvú dobrú správu“. Varovala však, že „pre vyrovnaný rozpočet je potrebné urobiť viac," napísala agentúra AFP.

Lecornu sa vyslovil proti otváraniu diskusií o dôchodkovom systéme. Avizoval však, že má v úmysle začať konzultácie zamerané na decentralizáciu štátu. „Musíme definovať, čo očakávame od štátu, v čase, keď budú očakávania čoraz vyššie, najmä pokiaľ ide o suverénne funkcie,“ uviedol Lecornu a nevylúčil zlúčenie alebo zrušenie vládnych úradov.

Zmeny mali byť vykonané už po veľkej diskusii

„Potrebujeme reorganizáciu, aby sme boli efektívnejší. Toto bude potrebné skúmať individuálne, bez toho, aby sme sa uchyľovali k povrchnej kritike našich štátnych zamestnancov, ktorí odvádzajú pozoruhodnú prácu,“ zdôraznil premiér. Dodal, že zmeny mali byť vykonané už po veľkej diskusii, ktorá nasledovala po kríze vyvolanej hnutím „žltých viest“ na prelome rokov 2018-19. Hoci hlavným spúšťačom tohto hnutia bola daň z pohonných hmôt, decentralizácia štátnej správy sa v hnutí objavovala ako jedno z požadovaných opatrení – aktivisti žiadali viac regionálnych a lokálnych kompetencií, aby miestne samosprávy mali väčší vplyv na rozpočet, dopravu, služby a rozhodovanie.

Agentúra Reuters podotkla, že Lecornu prišiel s týmito svojimi vyhláseniami v sobotu - deň po tom, ako ratingová agentúra Fitch v piatok znížila rating Francúzska na A+ - najnižšiu úroveň v histórii krajiny. Lecornu to v rozhovore pre denníky La Provence a Ouest France komentoval výrokom: „Platíme za nestabilitu.“ Rozhodnutie agentúry Fitch vyvíja tlak na Lecornua len pár dní po jeho nástupe do premiérskej funkcie a v čase, keď sa snaží zostaviť kabinet a vypracovať rozpočet na rok 2026, ktorý by mohol byť schválený hlboko rozdeleným parlamentom, ozrejmil Reuters.

Emmanuel Macron poveril Lecornua zostavením vlády

Lecornu sa už po nástupe do úradu - 10. septembra - zaviazal nájsť „kreatívne spôsoby“ spolupráce s politickými oponentmi, aby dosiahol schválenie rozpočtu, a zároveň sľúbil nové priority v politike. „Moje zmýšľanie je jednoduché: nechcem ani nestabilitu, ani stagnáciu,“ povedal vo svojom prvom rozhovore pre médiá od nástupu do úradu. „Budúci rozpočet nemusí úplne odrážať moje presvedčeniem“ dodal a vyzval na „moderné, úprimné a parlamentné diskusie na vysokej úrovni“ so socialistami, zelenými i komunistami.

Prezident Emmanuel Macron poveril Lecornua zostavením vlády po tom, čo poslanci Národného zhromaždenia v hlasovaní o dôvere odvolali centristického premiéra Bayroua kvôli jeho plánom na zníženie rozpočtu o 44 miliárd eur. Lecornu sa stal piatym Macronovým premiérom za menej ako dva roky a čelí takmer nemožnej úlohe presadiť v parlamente rozpočet s úspornými opatreniami. Ak sa mu to nepodarí, bude ho zrejme čakať rovnaký osud ako jeho dvoch predchodcov - Bayroua a Michela Barniera, uviedol Reuters.

Viac o téme: FrancúzskoŠtátne sviatkySébastien Lecornu
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nemecko, Británia a Francúzsko
Nemecko, Británia a Francúzsko vyzývajú na okamžité zastavenie ofenzívy v meste Gaza
Zahraničné
Francúzsko a Nemecko si
Francúzsko a Nemecko si predvolali ruských veľvyslancov: Incident v Poľsku označili za úmyselnú provokáciu
Zahraničné
FOTO Demonštrácie vo Francúzsku
Proti úsporným opatreniam vo Francúzsku protestovalo zhruba 200-tisíc ľudí
Zahraničné
Šokujúci útok na škole
Šokujúci útok na škole vo Francúzsku: Učiteľka a študent utrpeli bodné zranenia
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ostrov Anticosti - najlepšie zachovaný záznam o prvom masovom vymieraní živočíchov pred takmer 500 miliónmi rokov
Ostrov Anticosti - najlepšie zachovaný záznam o prvom masovom vymieraní živočíchov pred takmer 500 miliónmi rokov
Cestovanie
Tradičný jarmok v uliciach mesta Trnava
Tradičný jarmok v uliciach mesta Trnava
Správy
Krutá daň za MEGA koncert speváčky Simy: VIDEO... Úplne PRIŠLA O HLAS!
Krutá daň za MEGA koncert speváčky Simy: VIDEO... Úplne PRIŠLA O HLAS!
Prominenti

Domáce správy

Veľké rošády v parlamente:
Veľké rošády v parlamente: K smerákom sa má vrátiť známy odídenec!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ V Malinove došlo k
V Malinove došlo k výbuchu v bytovke: Zásah všetkých zložiek, ľudí evakuovali! FOTO skazy po výbuchu
Domáce
Dráma v Belianskej jaskyni:
Dráma v Belianskej jaskyni: Poľský turista mal prekolapsový stav
Domáce
Vranov nad Topľou vyzýva na veľkú deratizáciu hlodavcov: Cieľom je znížiť ich počet a zlepšiť hygienickú situáciu
Vranov nad Topľou vyzýva na veľkú deratizáciu hlodavcov: Cieľom je znížiť ich počet a zlepšiť hygienickú situáciu
Prešov

Zahraničné

Otázky v prípade vraždy
Otázky v prípade vraždy Charlieho Kirka: Záhadné nápisy na nábojniciach! TIETO slová vyvolávajú zmätok
Zahraničné
Sébastien Lecornu
Nový francúzsky premiér upúšťa od rušenia dvoch štátnych sviatkov
Zahraničné
Katarský premiér po útoku
Katarský premiér po útoku v Dauhe vyzval štáty sveta, aby potrestali Izrael
Zahraničné
Narušenie vzdušného priestoru predstavuje
Narušenie vzdušného priestoru predstavuje novú bezpečnostnú „výzvu“, uviedlo Rumunsko
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Víťazka Let's Dance sa
Víťazka Let's Dance sa VYDALA: Áno povedala hokejistovi... Bola z nej KRÁSNA NEVESTA!
Domáci prominenti
Didiana o svojich kulinárskych
Didiana o svojich kulinárskych zručnostiach: Fúha, to neznie dobre!
Domáci prominenti
Záhadné úmrtia celebrít ZÁHADNÁ SMRŤ legendárneho Jima
ZÁHADNÁ SMRŤ legendárneho Jima Morrisona (†27): Vraj to bol FEJK... Je TENTO MUŽ skutočne on?!
Zahraniční prominenti
PRVÝ SEX na Farme?
PRVÝ SEX na Farme? Miška z Ruže a potetovaný elektrikár sa pred kamerami SCHOVALI na WC!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Orálny sex nie je
Orálny sex nie je len o uspokojení, zlepšuje náladu, spánok aj celkové zdravie
vysetrenie.sk
FOTO Ale Gaucha
Odmietajú ju kvôli vzhľadu: Mladá žena po 50 pohovoroch stále bez zamestnania! Teraz zarába tisíce
Zaujímavosti
Pozor na obľúbené nápoje:
Pozor na obľúbené nápoje: Sladené limonády a alkohol môžu doslova ničiť vlasy! Pomocnú ruku podá tento vitamín
Zaujímavosti
Fernanda Fabian a jej
Kontroverzný mladý pár: Ona randí s inými, on zostáva doma! Ľudia neveria, že to funguje
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

Ukrajina žiada na obranu obrovskú sumu: Navrhuje siahnuť na zmrazené ruské aktíva!
Ukrajina žiada na obranu obrovskú sumu: Navrhuje siahnuť na zmrazené ruské aktíva!
Samojazdiacich áut sa zrejme nedočkáme: Tesla potichu zmenila kľúčovú definíciu!
Samojazdiacich áut sa zrejme nedočkáme: Tesla potichu zmenila kľúčovú definíciu!
Transakčná daň by nemusela byť pre všetkých: Kamenický naznačil, kto by sa jej mohol vyhnúť!
Transakčná daň by nemusela byť pre všetkých: Kamenický naznačil, kto by sa jej mohol vyhnúť!
V Európe pribudne prvý malý modulárny jadrový reaktor: Postavia ho u nášho suseda! (foto)
V Európe pribudne prvý malý modulárny jadrový reaktor: Postavia ho u nášho suseda! (foto)

Šport

HC Košice – HK 32 Liptovský Mikuláš: Online prenos z 2. kola Tipsport ligy
HC Košice – HK 32 Liptovský Mikuláš: Online prenos z 2. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Napravili si chuť a prvýkrát zabodovali: Prekliatie Slovana na Spiši je definitívne ukončené!
Napravili si chuť a prvýkrát zabodovali: Prekliatie Slovana na Spiši je definitívne ukončené!
Tipsport liga
VIDEO Po bodovom verdikte prišiel o všetky tituly: Crawford vyzval Canela v zápase o všetko
VIDEO Po bodovom verdikte prišiel o všetky tituly: Crawford vyzval Canela v zápase o všetko
Box
Legenda, ktorá navždy zmenila celý šport: Boxerský svet oplakáva smrť veľkého šampióna (†46)
Legenda, ktorá navždy zmenila celý šport: Boxerský svet oplakáva smrť veľkého šampióna (†46)
Box

Auto-moto

Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Novinky
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
Novinky
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Prišli ste o prácu? Toto je 5 krokov, ktoré by ste mali urobiť čo najskôr
Prišli ste o prácu? Toto je 5 krokov, ktoré by ste mali urobiť čo najskôr
Hľadám prácu
Nečakané výdavky vás už nezaskočia: Naučte sa odkladať si každý mesiac bez stresu
Nečakané výdavky vás už nezaskočia: Naučte sa odkladať si každý mesiac bez stresu
Rady, tipy a triky
Kariérny posun po 40-ke? Nie je neskoro začať, práve naopak
Kariérny posun po 40-ke? Nie je neskoro začať, práve naopak
Motivácia a inšpirácia
Trh práce ovplyvnili dva nové fenomény: V čom spočívajú job hugging a quiet cracking?
Trh práce ovplyvnili dva nové fenomény: V čom spočívajú job hugging a quiet cracking?
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Výber receptov
Najrýchlejšia tekvicová polievka: Zachráni všedný obed aj večeru
Najrýchlejšia tekvicová polievka: Zachráni všedný obed aj večeru
Výber receptov

Technológie

Používame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiež
Používame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiež
Bezpečnosť
Zabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždy
Zabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždy
Veda a výskum
Zamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dych
Zamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dych
Návody
Ak dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefón
Ak dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefón
Veda a výskum

Bývanie

Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?

Pre kutilov

Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Vykurovanie
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Záhrada
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Recepty
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Roky som žila s jedným mužom len ako jeho trofej: Keď urobil pred známymi jednu vec, povedala som si dosť
Sex a vzťahy
Roky som žila s jedným mužom len ako jeho trofej: Keď urobil pred známymi jednu vec, povedala som si dosť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Otázky v prípade vraždy
Zahraničné
Otázky v prípade vraždy Charlieho Kirka: Záhadné nápisy na nábojniciach! TIETO slová vyvolávajú zmätok
Veľké rošády v parlamente:
Domáce
Veľké rošády v parlamente: K smerákom sa má vrátiť známy odídenec!
V Malinove došlo k
Domáce
V Malinove došlo k výbuchu v bytovke: Zásah všetkých zložiek, ľudí evakuovali! FOTO skazy po výbuchu
V Ružomberku v dôsledku
Domáce
Počasie nám dáva riadne zabrať: VIDEO Silné dažde robia problémy! Na Liptove vyhlásili MIMORIADNU situáciu

Ďalšie zo Zoznamu