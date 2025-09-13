Výbuch plynu v Madride zranil najmenej 21 ľudí, vrátane hostí reštaurácie

Výbuch plynu v Madride, ktorý zasiahol reštauráciu Mis Tesoros a s ňou susediacu obytnú budovu (Zdroj: X)
MADRID - Pri explózii plynu dnes v Madride utrpelo zranenia najmenej 21 ľudí, z ktorých traja vážne, uviedli tamojšie záchranné zložky. Výbuch nastal okolo 15.00 h miestneho času vo štvrti Puente de Vallecas a zasiahol reštauráciu Mis Tesoros a s ňou susediacu obytnú budovu, píše španielsky denník El País.
Zatiaľ nie je jasné, kde presne a z akého dôvodu explózia nastala. Madridské záchranné zložky na sociálnej sieti X zverejnili zábery z miesta výbuchu s tým, že tam zasahuje 18 hasičských jednotiek.