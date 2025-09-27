Explózia lítiovej batérie v Juhokórejskom dátovom centre: Požiar spôsobil rozsiahly výpadok

SOUL — Stovky vládnych online služieb a systémov zostali v sobotu vyradené z prevádzky po požiari v centrálnom štátnom dátovom centre v Južnej Kórei spôsobenom výbuchom batérie. Informuje o tom správa agentúry Yonhap.
Požiar vypukol v Národnom informačnom centre v meste Tedžon po tom, ako v počítačovej miestnosti na piatom poschodí explodovala lítiová batéria. Juhokórejské úrady uviedli, že k výbuchu došlo v jednej z batérií zdroja neprerušiteľného napájania centra, keď zamestnanci pracovali na ich premiestnení do suterénu. Podľa úradov požiar v sobotu ráno znefunkčnil 647 online vládnych služieb a systémov vrátane mobilného identifikačného systému a online poštovej služby. Námestník ministra vnútra Kim Min-če uviedol, že vláda pozastavila prevádzku ako „preventívne opatrenie na ochranu systémov“ po tom, čo požiar spôsobil poruchy regulácie teploty a vlhkosti, ktoré môžu viesť k prehriatiu.
Vláda sľubuje rýchle obnovenie služieb
„Zariadenia na reguláciu teploty a vlhkosti sa momentálne opravujú. Po ich dokončení vláda plánuje opäť spustiť servery, aby obnovila služby,“ povedal Kim na tlačovej konferencii a dodal, že najprv budú obnovené kritické služby, ako sú poštové a finančné služby.
Približne 170 hasičov spolu so 63 hasičskými autami a ďalším vybavením bojovalo s požiarom takmer 10 hodín. Hlavné ohnisko požiaru sa podarilo dostať pod kontrolu o 6.30 h miestneho času (23.30 h SELČ) a hasiči potom ešte pracovali na vetraní budovy. Jeden pracovník manipulujúci s batériami utrpel popáleniny prvého stupňa na rukách a tvári, zatiaľ čo požiar zničil takmer 200 lítiových batériových blokov v miestnosti. Premiér Kim Min-sok sa ospravedlnil za prerušenie služieb a povedal, že vláda bude pracovať na ich obnovení.