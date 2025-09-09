Španielsko zakázalo Smotričovi a Ben Gvirovi vstup do krajiny

MADRID - Španielsko zakázalo vstup do krajiny dvom izraelským krajne pravicovým ministrom — Itamarovi Ben Gvirovi a Becalelovi Smotričovi. Oznámil to španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares v utorok, deň po tom, čo premiér Pedro Sánchez predstavil deväť opatrení, ktorých cieľom je podľa neho zastaviť genocídu v Pásme Gazy. Informuje o tom správa z agentúry AFP.
Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir a minister financií Becalel Smotrič budú sankcionovaní a „nebudú môcť vstúpiť na španielske územie,“ uviedol na tlačovej konferencii šéf španielskej diplomacie.
AFP tvrdí, že tento krok predstavuje najnovšiu eskaláciu v spore medzi Španielskom a Izraelom. Sánchez v pondelok predstavil spomínaný balík, ktorého súčasťou je aj zákaz vstupu do španielskych prístavov a vzdušného priestoru pre lode a lietadlá smerujúce do Izraela, ak prevážajú zbrane alebo palivo. Madrid zároveň sľúbil zvýšiť finančnú podporu pre Palestínsku samosprávu a Agentúru OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA). Vláda tiež uvalí embargo na tovary vyrábané v izraelských osadách na okupovaných palestínskych územiach.
Izrael v pondelok reagoval na Sánchezove rozhodnutie a zakázal vstup do krajiny španielskej ministerke práce a podpredsedníčke vlády Yolande Díazovej. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar zároveň obvinil španielsku vládu z antisemitizmu. Španielsko následne stiahlo svoju veľvyslankyňu z Tel Avivu. Albares v utorok ozrejmil, že jej návrat do Izraela zatiaľ nie je naplánovaný.
Španielsko dlhodobo kritizuje Izrael za jeho kroky v takmer dva roky trvajúcej vojne v Pásme Gazy, ktorá si vyžiadala najmenej 64 605 obetí. Madrid zároveň opakovane vyčítal Európskej únii, že proti Izraelu nepostupuje dostatočne rázne.
Smotrič a Ben Gvir majú zákaz vstupu aj do Británie, Kanady, Austrálie, Nórska, Slovinska, Holandska a na Nový Zéland. Na sankčnom liste Španielska sa nachádza aj 13 izraelských osadníkov.