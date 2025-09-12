Muž na diaľnici nabúral a zaspal! Šokujúci POHĽAD po príchode polície: V aute bolo maloleté dieťa, otec na mol

TŘANOVICE - Polícia zadržala 47-ročného muža, ktorý riadil vozidlo pod vplyvom alkoholu a havaroval na českej diaľnici. V aute sa nachádzalo aj jeho neplnoleté dieťa. Vodičovi namerali viac ako 3,5 promile alkoholu v krvi. Podľa slov otca sa vracali z dovolenky na Slovensku a alkohol požil počas jazdy aj po nej.
V posledný deň prázdnin došlo k šokujúcej udalosti na diaľnici D48 v katastri obce Třanovice v Českej republike. Polícia prijala hlásenie o stojacom vozidle na diaľnici v smere na Frýdek-Místek. Po príchode na miesto policajti z diaľničného oddelenia Frýdek-Místek objavili vo viditeľne poškodenom vozidle spiaceho muža a jeho neplnoleté dieťa.
Muž ležal na matraci na sklopených zadných sedadlách, zatiaľ čo vedľa neho sa hralo dieťa. "Policajti sa snažili muža zobudiť a zistiť, čo sa stalo. Po chvíli sa im podarilo muža prebudiť, avšak nebol práve veľmi schopný uviesť bližšie informácie. Pri dychovej skúške mu namerali vyše 3,5 promile," opisuje policajná hovorkyňa Moravskosliezského kraja Pavla Jiroušková.
Privolaní zdravotníci previezli 47-ročného muža aj dieťa do nemocnice. Vo vozidle policajti našli rôzne prázdne obaly od alkoholických nápojov. Následne identifikovali miesto, kde došlo k zrážke vozidla so zvodidlami a dopravným značením.
Po zadokumentovaní situácie a keď to okolnosti dovolili, policajti vypočuli vodiča. Ten uviedol, že sa vracal so synom z dovolenky na Slovensku a smeroval do Čiech. Priznal, že počas jazdy aj po nej konzumoval alkohol. Muž je teraz podozrivý zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Za tento čin mu hrozí trest odňatia slobody až na tri roky, peňažný trest alebo zákaz činnosti.