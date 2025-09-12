USA zažalovali Uber: Vraj diskriminuje cestujúcich so zdravotným postihnutím

WASHINGTON - Americká vláda vo štvrtok podala žalobu na spoločnosť Uber Technologies a obvinila ju z diskriminácie cestujúcich so zdravotným znevýhodnením. Spoločnosť podľa vlády spôsobila týmto ľuďom „značnú ekonomickú, emocionálnu a fyzickú ujmu“. Informuje o tom agentúra Reuters.
V žalobe podanej na federálnom súde v meste San Francisco americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že vodiči Uberu pravidelne odmietajú prepravovať osoby so zdravotným postihnutím, vrátane pasažierov, ktorí cestujú s asistenčnými zvieratami alebo skladacími invalidnými vozíkmi. Uber a jeho vodiči tiež údajne ukladajú nedovolené príplatky za čistenie v súvislosti s asistenčnými zvieratami a poplatky za zrušenie rezervácie cestujúcim, ktorým bola odmietnutá jazda.
Niektorí vodiči podľa ministerstva zase urážajú a ponižujú zdravotne postihnutých cestujúcich alebo odmietajú vyhovieť primeraným požiadavkám, ako napríklad umožniť osobám s obmedzenou pohyblivosťou sedieť na prednom sedadle.
Žaloba žiada o vydanie nariadenia zakazujúceho ďalšie porušovanie zákona o Američanoch so zdravotným znevýhodnením, zmeny v postupoch Uberu, finančné odškodnenie a civilnú pokutu. Uber na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagoval a americké ministerstvo spravodlivosti žiadne ďalšie informácie neposkytlo.