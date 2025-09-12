Narušenie vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo byť podľa Trumpa len omylom

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že k narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo dôjsť omylom. Šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski to v reakcii zverejnenej krátko nato odmietol. Informuje o tom agentúra AFP.
K prieniku dronov do Poľska došlo v noci na stredu počas ruského náletu na Ukrajinu. Poľské radary zachytili niekoľko desiatok objektov, pričom niektoré z nich boli zostrelené ako potenciálna hrozba. Ministerstvo vnútra oznámilo, že doteraz sa našli zvyšky 16 dronov. „Mohol to byť omyl,“ povedal podľa AFP Trump, ktorý predtým hovoril o incidente s poľským prezidentom Karolom Nawrockým. Ten vyhlásil, že Poľsko je v hybridnej vojne s Ruskom, a upozornil na podľa neho na falošné tvrdenia šírené Moskvou, že drony, ktoré vnikli na územie Poľska, pochádzali z Ukrajiny.
„Bez ohľadu na to, nie som spokojný s ničím, čo súvisí s celou tou situáciou (okolo vojny na Ukrajine, pozn. redakcie), ale dúfam, že to skončí,“ dodal Trump. „Nie, nebolo to omylom,“ napísal Sikorski v krátkom príspevku na sieti X, ktorým reagoval na správu poľskej televízie TVN24 o Trumpovom najnovšom výroku. Poľský minister zahraničných vecí vo štvrtok odcestoval do Kyjeva s cieľom získať skúsenosti s obranou proti dronom, oznámila predtým Varšava.
Kyjev hovorí o eskalácii
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v stredu vyhlásila, že Rusko zrejme úmyselne narušilo poľský vzdušný priestor. Takisto predstavitelia Ukrajiny tvrdia, že išlo o zámernú eskaláciu zo strany Moskvy. Nawrocki zase prienik dronov označil za provokáciu a vo štvrtok upozornil, že išlo o „pokus otestovať pripravenosť NATO reagovať“. Incident odsúdili viacerí európski lídri. Ruská armáda uviedla, že pri útokoch na Ukrajinu nemala v úmysle zasiahnuť akékoľvek ciele na území Poľska. Predstavitelia Moskvy tvrdia, že neexistujú dôkazy o tom, že išlo o ruské drony.
Poľsko sa už v stredu rozhodlo podať oficiálnu žiadosť na aktiváciu článku 4 Severoatlantickej zmluvy. Ten umožňuje členským štátom Aliancie spoločné konzultácie, ak je podľa názoru ktoréhokoľvek z nich ohrozená jeho územná celistvosť, nezávislosť alebo bezpečnosť. Zostrelenie ruských dronov nad Poľskom je podľa premiéra Donalda Tuska prvý takýto incident na území členského štátu NATO. V piatok večer bude o udalosti mimoriadne rokovať Bezpečnostná rada OSN.