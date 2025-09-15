Prídeme navždy o ruskú ropu? Sikorski ocenil Trumpovu výzvu na zastavenie nákupu

VARŠAVA - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vyjadril spokojnosť s výzvou amerického prezidenta Donalda Trumpa, adresovanou členským štátom NATO a ďalším krajinám, aby prestali nakupovať ruskú ropu. Podľa ministra by si mali Maďarsko a Slovensko zabezpečiť dodávky ropy z iných zdrojov než z Ruska. Informuje správa agentúry PAP.
„Osobne ma teší, že prezident Trump hovorí to isté, čo tvrdí aj väčšina Európskej únie - že Maďarsko a Slovensko môžu nakupovať ropu aj z iných zdrojov ako z Ruska a mali tak urobiť už dávno,“ povedal Sikorski v pondelok ráno v rozhlasovej relácii TOK FM.
Dochádza mu trpezlivosť
Tento piatok Trump povedal, že mu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, s ktorým sa nedávno osobne stretol na Aljaške, rýchlo dochádza trpezlivosť. V sobotu potom avizoval, že je pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, ak tak urobia všetky členské štáty NATO a ak prestanú nakupovať ropu z Ruska.
V nedeľu potom americký prezident vyhlásil, že aj keď európske krajiny považuje za svojich „priateľov“, stále pokračujú v nákupe ruskej ropy. „Nechcem, aby nakupovali ropu. A sankcie, ktoré zavádzajú, nie sú dostatočne prísne,“ povedal. Súčasne dal ale najavo, že mu nezáleží na tom, či ide o ropu alebo iné produkty.
Sikorski vyjadril pochopenie pre to, že Maďarsko chce nakupovať ropu lacnejšie, no zároveň zdôraznil, že postaviť sa Putinovi a jeho agresii si vyžaduje isté „náklady“. „Celá Európa platí za ropu a plyn o niečo viac,“ pokračoval. „Dúfam, že Maďarsko a Slovensko konečne vypočujú výzvu prezidenta Trumpa,“ dodal poľský minister.