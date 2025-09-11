Záplavy na ostrovoch Bali a Flores majú najmenej 19 obetí: Ďalší sú nezvestní

DENPASAR - Najmenej 19 obetí si vyžiadali prívalové povodne spôsobené intenzívnymi dažďami, ktoré začiatkom tohto týždňa postihli indonézske ostrovy Bali a Flores. Ďalších päť osôb je nezvestných, informuje DPA a AFP.
Dažde spôsobili záplavy a zosuvy pôdy v siedmich okresoch na turistami vyhľadávanom ostrove Bali, odkiaľ hlásili 14 mŕtvych a dvoch nezvestných. Ulice sa dočasne premenili na rieky nielen v hlavnom meste Denpasar, ale aj v obľúbených turistických destináciách ako sú Canggu a Ubud.
Svoje domovy muselo opustiť viac ako 560 ľudí, ktorých ubytovali v komunitných centrách a školách. Na mnohých miestach, najmä na prístupových cestách k Medzinárodnému letisku Nguraha Raia, panoval dopravný chaos.
Zatiaľ päť obetí majú povodne, ktoré zasiahli okres Nagekeo na ostrove Flores. Na pátranie po troch nezvestných vrátane dvoch malých detí nasadili záchranári aj dron s termovíznou kamerou. Podľa miestnych médií sú škody rozsiahle. Úrady vyzvali turistov nachádzajúcich sa v zaplavených oblastiach, aby sa zbytočne nevystavovali nebezpečenstvu.
Ďalšie, aj keď slabšie zrážky predpovedajú meteorológovia od piatka do pondelka. Povodne a zosuvy pôdy sú v Indonézii bežným javom takmer každý rok počas monzúnového obdobia, ktoré trvá od novembra do marca. Tohtoročné dažde sa však považujú za nezvyčajne silné.