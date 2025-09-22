Extrémne počasie v Taliansku: Vyliata rieka, zosuvy pôdy a narušená železničná doprava

RÍM - Vlna nepriaznivého počasia zasiahla v noci na pondelok regióny na severe Talianska. V Ligúrii zostali zatvorené aj školy a došlo tam k značným komplikáciám v železničnej doprave.
Na trase medzi mestami Savona a Turín došlo k výpadkom vlakových spojov, spresnila železničná spoločnosť Trenitalia. Rieka Bormida sa vyliala zo svojich brehov, čo viedlo k obmedzeniam v doprave.Pri Comskom jazere došlo k zosuvom pôdy, ktoré zablokovali niektoré cesty v jeho okolí, uviedli tamojšie médiá. Miestni hasiči dostali stovky hlásení od obyvateľov.
Silné zrážky zasiahli aj mesto Miláno, píše DPA. Tamojšie úrady obyvateľom odporučili, aby sa vyhli všetkým zeleným plochám a parkom. Na zvlášť veľkú opatrnosť vyzvali v okolí tokov a podchodov, kde hrozili záplavy.
Vlna nepriaznivého počasia by podľa predpovedí meteorológov mohla Taliansko sužovať až niekoľko dní. Zasiahla okrem iných aj mesto Trentino. V oblastiach s nadmorskou výškou 2500 metrov sa očakáva sneženie, dodáva APA.