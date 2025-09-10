Po masívnom výpadku v Berlíne ostalo bez elektriny ešte 20-tisíc domácností

BERLÍN - Približne 20-tisíc domácností v juhovýchodnej časti Berlína bolo ešte aj v stredu ráno bez elektriny, oznámil miestny prevádzkovateľ siete Stromnetz Berlin. Informovala DPA.
Po masívnom výpadku, ktorý bol zrejme spôsobený podpaľačským útokom na stožiare vysokého napätia a pred viac než 24 hodinami ochromil dodávky elektriny do približne 50-tisíc domácností, sa v priebehu noci postupne podarilo pre niektoré odberné miesta dodávky obnoviť.
Spoločnosť Stromnetz Berlin vyzvala obyvateľov, ktorí už majú elektrinu, aby znížili svoju spotrebu, čím pomôžu stabilizovať sieť a umožnia jej pracovníkom pripájať ďalšie domácnosti.
Oprava káblov by mala pokračovať v stredu po výkopových prácach, ktoré prebiehali cez noc, dodávky elektriny však zrejme nebude možné obnoviť v plnom rozsahu skôr než vo štvrtok. Pri výpadku boli dočasne nedostupné tiesňové linky 110 a 112 a na mnohých školách v postihnutej oblasti v stredu zrušili vyučovanie.