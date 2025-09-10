Piaty blackout na Kube: Krajinu postihol ďalší celoštátny výpadok elektrického prúdu

HAVANA - Kubu v stredu postihol celoštátny výpadok elektrického prúdu - v poradí piaty takýto blackout za menej ako rok, oznámilo ministerstvo energetiky. Informuje agentúra AFP.
„Došlo k úplnému odpojeniu elektrickej sústavy SEN, čo môže súvisieť s neočakávaným odstavením“ tepelnej elektrárne Antonio Guiteras, najväčšej na ostrove, uviedlo ministerstvo na sieti X. Elektráreň Antonio Guiteras je najväčšou z ôsmich elektrární na Kube, v ktorých sa spaľujú ropné výrobky. Sú v zlom technickom stave a niektoré sú staršie ako 40 rokov.
Kubu dlhodobo sužuje energetická kríza
Kubu dlhodobo sužuje energetická kríza, ktorej súčasťou sú dlhodobé výpadky prúdu počas dňa, poruchy chátrajúcej elektrizačnej sústavy a akútny nedostatok paliva pre elektrárne. Ekonomika na ostrove čelí najhoršej kríze za posledné tri desaťročia a v októbri 2024 po odstavení elektrárne Antonio Guiteras sa ostrov na niekoľko dní ponoril do tmy. Výpadky prúdu vtedy viedli k zriedkavým protivládnym protestom.
Výpadky v dodávkach elektriny zásadným spôsobom neovplyvnila ani inštalácia prvých 28 z celkovo 52 solárnych parkov financovaných Čínou. Niektoré mestá na Kube preto majú elektrinu len tri hodiny denne a tento problém sa týkal toto leto aj hlavného mesta Havana.