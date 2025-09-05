Tajná schôdzka v Berlíne: Nemci už začali špekulovať, chcú zvrátiť zákaz spaľovacích motorov!

BERLÍN – Aká je budúcnosť spaľovacích motorov? Rozhovory na túto tému mali v stredu prebehnúť na tajnej schôdzke na ôsmom poschodí súkromnej rezidencie nemeckého kancelára Friedricha Merza, kde sa podľa medializovaných informácií stretli predstavitelia vládnych strán. Merz sa mal pokúsiť získať podporu pre boj so zákazom spaľovacích motorov.
Informáciu o stretnutí s odvolaním sa na svoje zdroje priniesol nemecký denník Bild. Podľa ich zdroja sa nemeckí kresťanskí demokrati (CDU/CSU) rozhodli ísť do boja za zrušenie celoeurópskeho zákazu áut so spaľovacím motorom, ktorý má vstúpiť do platnosti v roku 2035. Chcú sa zamerať na plug-in hybridné pohony a spojenca hľadajú v koaličnom partnerovi SPD.
Sociálni demokrati, ktorí sú viac „zelení“, zrušenie zákazu spaľovacích motory odmietajú a budúcnosť nemeckého priemyslu vidia v elektromobiloch. Podľa Bildu sú však ochotní podporiť práve autá s plug-in technológiou.
Finálna a presná dohoda na stretnutí padnúť nemala, no koaliční partneri sa mali dohodnúť na samite automobiliek a ich dodávateľov. „Automobilový priemysel je a zostáva našou ekonomickou záchranou. Pokiaľ nebudeme reagovať rýchlo, v stávke sú státisíce pracovných miest. Preto musíme teraz zastaviť postupné vyraďovanie spaľovacích motorov,“ uviedol predseda CSU Markus Söder.
Podľa Bildu by mali výrobcovia sami rozhodnúť, ktoré čisté motory môžu použiť na dosiahnutie limitov EÚ pre uhlíkovú neutralitu bez politických pokynov. „Výslovne vítam oznámenie kancelára, že má v úmysle pozvať automobilový priemysel na dialóg o priemyselnej politike. Sme presvedčení, že ochrana klímy sa dá dosiahnuť iba technologickou otvorenosťou," uviedla prezidentka Nemeckého zväzu automobilového priemyslu Hildegard Müllerová. Podľa jej slov musia byť plug-in hybridy, vodík a obnoviteľné palivá uznané ako súčasť riešenia.
Automobilový priemysel sa podieľa asi na 5 percentách nemeckej HDP a zamestnáva zhruba 7 percent nemeckej pracovnej sily.
Varovanie pred prísnym zákazom spaľovacích motorov
Európske automobilky majú s prísneho zákazo spaľovacích motorov od roku 2035 obavy. Preferujú skôr čínsku cestu, ktorá by dala priestor aj hybridným technológiám. „Žiadne pevné dátumy, žiadne zákazy, technologická otvorenosť – to je recept, ktorý funguje,“ uviedol Ola Källenius šéf Mercedes-Benz a prezident Európskeho združenia výrobcov automobilov ACEA. Upozornil na to Trend.
Zákaz predaja áut so spaľovacím motorom podľa výrobcov núti firmy koncentrovať všetky investície výlučne do elektromobility, hoci existujú aj iné, lacnejšie a flexibilnejšie cesty na znižovanie emisií.ACEA a Clepa vo svojom nedávnom liste Bruselu upozornili, že plnenie takto rigidných cieľov je v súčasnom prostredí „nereálne“.
Brusel už síce zjemnil niektoré krátkodobé cieľe a zaviedla clá na čínske elektromobily, no na kľúčový rok 2035 zatiaľ nesiahol.
Európske automobilky nie sú v otázke dekarbonizácie jednotné. Mercedes-Benz či Volkswagen volajú po flexibilite, značky Volvo či Polestar zasa pred zjemnením cieľov varujú. Budúci týždeň má byť zverejnený list viac než stovky ľudí z prostredia biznisu, ktorí žiadajú Brusel, aby cieľ roku 2035 zachoval.