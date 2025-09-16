Utorok16. september 2025, meniny má Ľudmila, zajtra Olympia, Melisa

USA a Čína dosiahli dohodu o TikToku: Americké aktíva prevezmú domáci vlastníci

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, TASR/Monika Skolimowska/dpa)
TASR

WASHINGTON - Spojené štáty a Čína dosiahli dohodu o sociálnej sieti TikTok, na základe ktorej budú americké aktíva populárnej aplikácie na zdieľanie krátkych videí prevedené na amerických vlastníkov. Vyhlásil to v utorok americký prezident Donald Trump s tým, že vďaka dohode bude môcť TikTok naďalej fungovať v USA. Informuje o tom agentúra Reuters.

Dohoda o populárnej sociálnej sieti, ktorá má v USA približne 170 miliónov používateľov v USA, znamená prelom v mesiacoch trvajúcich rokovaniach o obchodných sporoch medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami. „Máme dohodu o TikToku. Máme skupinu veľmi veľkých spoločností, ktoré ho chcú kúpiť,“ povedal Trump bez ďalších podrobností.

TikTok vlastní čínska spoločnosť ByteDance. Kongres USA vlani schválil zákon, ktorý ju nútil predať americké aktíva do 19. januára 2025, čo spoločnosť urobiť odmietla. Pre obavy o národnú bezpečnosť sa demokrati aj republikáni v zákonodarnom zbore domnievali, že by komunistická vláda v Pekingu mohla získať prístup k množstvu osobných údajov z TikToku a zneužívať ich na získanie politického vplyvu v USA.

Trump po svojom návrate do Bieleho domu konečný termín na dosiahnutie dohody opakovane predĺžil, naposledy s účinnosťou do stredy (17. 9.). Trumpova administratíva zatiaľ tento termín formálne nepredĺžila, hoci prezident naznačil, že v prípade potreby tak urobí. Trump aplikácii pripisuje podiel na svojom víťazstve v minuloročných prezidentských voľbách, uviedla agentúra Reuters. Jeho osobný účet má na TikToku 15 miliónov sledovateľov. Biely dom si svoj oficiálny účet na aplikácii otvoril minulý mesiac.

Richard Rybníček
Únia miest Slovenska žiada prehodnotenie prístupu k riešeniu konsolidácie
Domáce
Inflácia na Slovensku spomalila,
Inflácia na Slovensku spomalila, no stále patrí k najvyšším v regióne: Analytici dvíhajú varovný prst!
Domáce
FOTO protest hnutia Progresívne Slovensko
Vo viacerých mestách na Slovensku sa podvečer konajú protesty proti konsolidácii
Domáce
Polícia v Žilinskom kraji prichytila 13 vodičov pod vplyvom alkoholu, štyria spôsobili nehodu
Polícia v Žilinskom kraji prichytila 13 vodičov pod vplyvom alkoholu, štyria spôsobili nehodu
Regióny

