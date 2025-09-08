Sybiha navštívi Maďarsko: Kyjev by mal vrátiť práva tamojším Maďarom, uviedol Péter Szijjártó

BUDAPEŠŤ - Za neustále zhoršovanie maďarsko-ukrajinských vzťahov jednoznačne nesie zodpovednosť Kyjev, avšak maďarská vláda je naďalej odhodlaná k dialógu. Preto tento týždeň pricestuje na návštevu Maďarska ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Podľa servera 24.hu to povedal v pondelok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
Šéf maďarskej diplomacie podotkol, že nie Maďarsko odobralo práva Ukrajincom žijúcim v Maďarsku, ale Ukrajina neustále okliešťuje menšinové práva Maďarom žijúcim v Zakarpatskej oblasti. „Ako by sa dali zlepšiť vzťahy? Napríklad, tak, že by Ukrajinci vrátili všetky práva menšín, ktoré odobrali tamojším Maďarom. To závisí len od nich. Ak sa pod európskym tlakom podarilo obnoviť protikorupčný zákon za jedinú minútu, potom sa za rovnaký čas dajú obnoviť aj práva menšín,“ dodal Szijjártó.
Problém podľa neho je v tom, že zatiaľ čo Európska únia sa intenzívne zaujíma o korupciu v ukrajinskej štátnej správe, osud Maďarov žijúcich na Ukrajine ju vôbec nezaujíma.