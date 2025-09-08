Prípad, aký nemá obdoby: Lekár úmyselne zabil 12 pacientov! Jeho motív je nepochopiteľný

PARÍŽ - V Besançone sa začal súd s lekárom, ktorý mal podľa obžaloby roky úmyselne otrávil pacientov. Motívom vraj bola pomsta kolegom.
Šokujúce obvinenia
Francúzska justícia rieši prípad, aký krajina ešte nezažila. Pred súd v Besançone predstúpil 53-ročný anesteziológ Frédéric Péchier, ktorého obviňujú, že medzi rokmi 2008 a 2017 podal toxické látky tridsiatim pacientom, pričom dvanásti zomreli. Podľa vyšetrovania si lekár vyberal často zdravých ľudí, ktorým po podaní extrémnych dávok chemikálií nastavil cestu k zástave srdca.
Tragické dôsledky a exhumácie
Vyšetrovatelia v infúziách objavili smrteľné koncentrácie vražedných látok. Aby rozlúštili jeho postup, nechali dokonca exhumovať štyroch pacientov – aj u nich sa preukázala prítomnosť jedov. V niektorých prípadoch sa lekár dokonca pokúšal o resuscitáciu, akoby chcel zakryť svoje konanie.
Pomsta ako motivácia
Podľa obžaloby nešlo o náhodu. Anesteziológ mal údajne cielene ohrozovať pacientov kolegov, s ktorými mal osobné konflikty či profesionálne rivality. Cieľ bol jediný – poškodiť ich povesť a zdiskreditovať ich pred verejnosťou.
Hrozí mu doživotie
Od začiatku vyšetrovania má zákaz výkonu lekárskej praxe, no až do procesu bol pod dohľadom súdu na slobode. Ak porota rozhodne o vine, hrozí mu trest odňatia slobody na doživotie. Priamy dôkaz chýba, no obžaloba tvrdí, že séria závažných a navzájom sa dopĺňajúcich indícií stačila na otvorenie procesu pred porotou.
Masívny proces
Prípad sa stal precedensom: 156 vedľajších účastníkov zastupuje 54 právnikov. Vypovedať má 155 svedkov a 15 súdnych znalcov. Francúzsko tak sleduje jeden z najväčších a najšokujúcejších procesov vo svojej modernej histórii.